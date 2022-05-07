紐約名醫（左）助陣本色演出，讓班諾馬吉梅（右）直呼「演員生涯最驚喜」。（中影提供）

坎城影后艾曼紐貝考（Emmanuelle Bercot）執導新片《好好說再見》（Peaceful），描述一位年長母親陪伴兒子抗癌的感人故事，由威尼斯影后凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）、坎城影帝班諾馬吉梅（Benoit Magimel）攜手詮釋這段催淚動人的母子情，風光入選2021年坎城影展盛大首映。電影不僅有影壇帝后精彩飆戲，導演更邀請到美國醫界權威醫師本色演出，介紹照顧到患者身心靈的全新抗癌療程，真實帶領演員經歷一場極度療育的抗癌過程，讓拍攝現場既揪心又充滿溫暖，不僅讓影后丹妮芙感動到情緒潰堤，影帝馬吉梅殺青後更直呼「對生命有不同領悟！」

曾以《我心深愛的國王》奪得坎城影后的艾曼紐貝考，近年開始轉執導筒，將豐富的人生閱歷拍成一部部扣人心弦的電影，作品皆獲邀世界三大影展首映。今年54歲的她，表示周遭朋友開始面臨親人生離死別的情況，其中最讓人感到揪心的莫過於兒女比父母還早離世的悲劇。貝考發現相較於父母雙亡的「失孤」一詞，世界上卻少有語言能夠形容兒女逝世的處境，彷彿是禁忌一般，更加深她的興趣，因此決定以此作為新片主題，希望以新片傳達出熱愛生命的感動。《好好說再見》找來三度合作的影后凱撒琳丹尼芙、二度合作的影帝班諾馬吉梅攜手演出，以法國影壇年度最強的演出陣容，溫柔詮釋母親陪伴兒子走完生命最後一程的故事。

獲譽「法國第一美人」的凱薩琳丹妮芙，從影半世紀以來演出超過100種角色，精湛演技備受影壇肯定，曾14度問鼎凱薩獎最佳女主角，更榮獲坎城影展及柏林影展的終身成就獎，可說是國際影壇天后。丹尼芙表示，第一次讀到劇本時，就讓同樣身為人母的她感同身受，深刻理解角色的憂慮與哀愁，但她非常認同導演貝考以樂觀且溫暖的方式，引導角色接受現實、並做足心理準備，因此決定接下演出重任。丹妮芙也透露，她讀完劇本時完全捱不住情緒，當場眼淚潰堤不止。令人意外的是，她在拍攝期間突然因中風而暫停拍攝，這段意外也引發她對生命的反思，讓她更能投入角色心境，深刻詮釋出表面上開心陪伴兒子走完最後一程、內心又獨自面對這場憾事的母親，精湛演技處處勾動觀眾心弦。

該片聚焦癌症病患的生命歷程，導演貝考為尋求專業的醫療諮詢，特別飛往美國紐約，尋求癌症名醫加百利薩拉（Gabriel Sara）幫助，更力邀他本色演出主治醫師一角，而片中在醫院負責醫療的角色，也全由專業的醫護人員擔任。薩拉醫師藉該片示範了當前最新的癌症治療方式，對患者、家人展現出充分的身心靈關懷，就像是為觀眾上了一堂充滿溫度的生死課，本人更一展超越演技可比擬的專業醫師氣勢，一場他與影帝馬吉梅吐露真心話、成為交心摯友的對手戲，更是全片最動人亮點，就連馬吉梅都笑說能夠跟真的醫生一起演戲是「演員生涯未曾有過的驚喜！」《好好說再見》將於5月27日在台上映。