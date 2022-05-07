《勸世三姊妹：大銀幕特別版》加入大量台灣在地元素。（CATCHPLAY提供）

廣受觀眾喜愛的躍演音樂劇團，繼《釧兒》登上國家戲劇院演出獲各界好評後，再推創舉，將《勸世三姊妹》讀劇音樂會搬上大銀幕，限時推出《勸世三姊妹：大銀幕特別版》。人物架構改編自世界經典戲劇《三姊妹》，並加入大量台灣在地元素，含括道士、牽亡歌陣、孝女白琴等，讀劇音樂會除了躍上國家級的廳院演出，更挑戰大銀幕觀眾紓壓極限。

《勸世三姊妹》讀劇音樂會於2021年在衛武營表演廳首演後獲得廣大迴響，臺北加演場亦秒殺完售，由躍演音樂劇團藝術總監曾慧誠聯手金鐘編劇詹傑、音樂總監暨作曲康和祥、影像導演朱洛正，共同完成有別於現場演出的《勸世三姊妹：大銀幕特別版》，而CATCHPLAY這次也與威秀影城合作推出限定場次，透過大銀幕高規格放映，帶給全台影迷觀影全新體驗，傳遞最真摯的感動；而主創演員們還將出席每一場映後活動，驚喜現身影廳，觀眾不僅可以和主創們面對面互動，還有機會在影廳現場欣賞演員們的即興表演。

《勸世三姊妹：大銀幕特別版》藝術總監曾慧誠說：「很興奮能夠將台派俗女音樂劇《勸世三姊妹》讀本音樂會搬上大銀幕，這個影像作品獻給所有熱愛這塊土地的人，也獻給每一位認真生活的宋國珍，提醒各位記得準備好面紙，相信大家看了都會很有共鳴，熱淚盈眶！」躍演劇團新作音樂劇影像作品《勸世三姊妹：大銀幕特別版》由眾多實力派音樂劇演員共同演出，包含張擎佳、張芳瑜、張維佐、曾志遠、呂承祐、曾思瑜等人共同演出。唱出深刻動人親情，演出本土在地文化，展現台灣音樂劇豐沛的能量。

《勸世三姊妹：大銀幕特別版》現正熱賣中，詳情請上CATCHPLAY臉書。