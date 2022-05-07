對於新冠肺炎確診數已經大擴散，快篩劑卻不夠篩檢，對此，《人間福報》社論呼籲，為了人命，請政府放下監控思惟，放下政治算計，讓慈善團體參與，盡可能進口各種試劑與藥品，救救天下蒼生吧！

《人間福報》5日的社論指出，家對防疫資源的掌控，已變成是一種對人民生存的控制手段，例如一開始的口罩，明明是自由買賣的便宜貨，卻由國家控管，最後變成人民都買不到。

疫苗也一樣，用極為苛刻的法令控制，讓民間申請都無法通過。而偏偏政府護航一家台灣疫苗公司。難怪民間流傳：「媽祖婆要救人，都要去拜託慈禧太后」。

疫情大流行來臨，民間需要大量的快篩試劑，但拖一年多後才大爆發的台灣，竟然需要到藥房大排長龍買快篩劑。

《人間福報》呼籲，為了人命，為了人道，請政府放下監控思惟，放下政治算計，讓慈善團體參與，盡可能進口各種試劑與藥品，救救天下蒼生吧！

《人間福報》由佛光山星雲法師於2000年4月1日創刊，2002年統計全球每日發行量逾20萬份。