日本傑尼斯男團「KAT-TUN」睽違2年半再推新專輯《Honey》，配合專輯台壓發行，成員特別抽空為台灣粉絲捎來問候。談到近況，龜梨和也表示「最近我們開始巡演，雖然是在日本國內，但也很期盼跟台灣粉絲能好好見面的日子早點到來」；中丸雄一「說真的，很想大家可以來日本看，我們也想去台灣」 。最後三人連聲直呼「好想去」、「好想吃小籠包喔」，上田龍也更讚道台灣「氛圍超好的」。

《Honey》是KAT-TUN的第10張正規專輯， 以首週10.4萬張銷售成績，榮登日本Oricon公信榜專輯周榜冠軍，這也是他們2006年發行第一張專輯《Best of KAT-TUN》以來，連續第12張冠軍專輯作品。如同專輯名稱所示，歌曲風格有的甜美豔麗，有的成熟高冷，是一張能夠感受全新「KAT-TUN」魅力的作品。此外，KAT-TUN也於4月展開日本巡迴演唱會「KAT-TUN LIVE TOUR 2022 Honey」。

「KAT-TUN」最新專輯《Honey》，台壓版推出初回限定版1、初回限定版2、普通版。初回限定版1、 2分別收錄本次雙主打曲 〈Ain’t Seen Nothing Yet〉、〈STING〉的MV及幕後花絮；普通版則追加收錄團員Solo曲並附贈限量進口特典紙袋。台壓三版皆已在台正式發行。