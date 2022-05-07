台灣疫情自三月底爆發來，如今已面臨單日新增五萬大關，更是一舉超越大陸、日本、韓國與新加坡，成為「亞洲第一」，對此外媒就撰文表示，台灣確診數暴增，且恐在一個月後面臨前所未有的死亡率，直言台灣防疫策略讓人困惑不已。

英國《每日電訊報》報導指出，台灣曾是防疫模範生，也是世界上少數「疫情避風港」之一，和中國大陸一樣，靠著嚴格的邊境控制與長時間隔離策略，成功「清零」，阻絕每次可能的大爆發，但到了現在似乎已有所轉變。

台灣在這個周四首次突破單日3萬案例，每天增加15至20%，在台生物學家尼爾森(Chase Nelson)推估，未來台灣可能達到每天新增20萬峰值。

尼爾森表示，台灣疫苗覆蓋率相當不錯，但細看可以發現，75歲以上族群竟然有21%因擔憂副作用，仍未施打疫苗，從早期每天百例以下，到了如今破萬爆發階段，仍然沒有變化。

專家表示，台灣目前情況比較類似之前的香港，香港730萬人中，有9300多人染疫過世，大部分都是老年人，韓國靠著60歲以上9成接種率，才抵禦住單日60萬的最高峰。專家不諱言指出，台灣染疫死亡率雖低，但都只是假象，真實的死亡數字，將在2至4個禮拜後開始浮現。

尼爾森指出，台灣過去防疫做得非常好，但最近幾個問題決策，讓人相當困惑，且戰且走，沒有規劃完善的準備與應對，恐導致不好的結局。「台灣醫療體系已經開始不堪重負」。尼爾森表示，台灣篩檢能力已經到了極限，藥局大排長龍，只為獲取稀少的快篩試劑，PCR檢測時間也太長，這將導致許多病患死亡。

台大公共衛生學院院長詹長權表示，台灣防疫有2大缺陷，包括未提供足夠的12歲以下兒童BNT疫苗，也沒提前強化醫療體系，給出明確的居家隔離指引。

詹長權指出，新加坡1年前就開始慢慢轉型，將病毒視為流感，並訂立了許多應對措施，直到目前仍沒有兒童因疫情死亡，也針對居家照護給出明確指引，保存醫療量能，民眾也不會驚慌。詹長權認為，中央應限制老年人參與大型活動，並提供更多醫療援助，甚至在家中接種疫苗，以便控制風險。