博物學家拍下哺乳動物困在豬籠草的照片，各地報紙瘋傳。（動物星球頻道提供）

節目《惡形惡狀的植物》以達爾文的論點與實驗為基礎，介紹三種食蟲植物獵食的方式「以黏液陷阱困住獵物」、「透過建立共生關係取得肥料」、「以捕夾式陷阱獵物」，說明這些植物是名符其實的食肉者。除此之外，隨處可見的蘭花是花卉市場主流，也是世界上擁有最豐富種類的植物，但它卻是靠各種誘騙手段繁衍，有些還會偽裝成昆蟲交配對象而得以傳播花粉，也證明生物為了生存會持續演化。

達爾文認為食蟲植物為了維持生長，會進化以各種方式獲取動物性營養。食蟲植物獵食的方式主要分為3種，第1種是具備「黏液陷阱」的植物，比如「毛氈苔」，它們覆蓋著一球球的黏液，可直接把昆蟲黏在葉子上，葉片再內捲把昆蟲包覆起來，葉片上的腺體分泌化學物分解消化屍體。達爾文把不同物質放到葉子上，記錄植物的反應，他發現牛奶、肉等含氮的物質會觸發黏液陷阱，反之對石頭或紙則沒有反應。

第2種食蟲植物不具備消化腺體，透過與昆蟲發展共生關係取得養分，南非的「捕蠅幌」佈滿樹脂黏液，當蟲子被黏液困住時，此時住在捕蠅幌的刺蝽因為身上有一層不黏蠟，可以自由行動把獵物吃掉，再排便提供捕蠅幌消化過的肥料。

第3種是以捕夾式陷阱獵物，如外型鮮豔奪目的「捕蠅草」，達爾文經過實驗發現這類植物的每個葉瓣表面有三根細毛，功能如同葉片閉合的觸發器，20秒內連續觸發二根細毛，捕蟲夾會以三分之一秒的速度猛力關上困住獵物，再釋放化學物質殺死昆蟲。東南亞雨林的「豬籠草」則是以精巧的捕蟲籠為陷阱，捕食粗心掉落的獵物，博物學家甚至發現哺乳動物困在豬籠草裡，他拍下的照片更在各地的報紙瘋傳。

為了證明進化論物競天擇的論點，達爾文對生物進行仔細研究，過程中他發現蘭花不只種類及外型眾多，還進化發展出各種奇特的授粉方式。蘭花科擁有2.5萬種，這驚人數字歸功於蘭花特殊的基因與構造，一般同品種的花擁有相同花瓣，但蘭花卻能發展出各種樣貌的花瓣與唇瓣，不同的唇瓣構造也產生不同授粉機制。

「仙履蘭」的唇瓣呈橢圓深囊狀，當蜜蜂被鮮豔花色吸引從唇瓣爬進囊底，掉入又深又滑的囊底讓它無法從原路逃出，只能從另一個較窄的出口掙脫爬出，掙脫過程中花粉就會沾黏在蜜蜂背上，這隻蜜蜂沒得到好處卻又能幫忙授粉到另一花株。還有一種充滿心機的「蜂蘭」，這類蘭花會分泌一種化學物質模仿雌蜂的氣味，誘騙雄蜂前來交配，等到雄蜂發現上當了，只好帶著滿身花粉悻悻然離開。

達爾文也透過實驗發現，不製造花蜜的蘭花會讓蜜蜂產生警惕，為了不再次受騙上當，會找不同種花株下手，這也解釋了為什麼蘭花擅長異花授粉，可以發展出如此多元的種類。時至今日科學家仍對蘭花充滿好奇，英國甚至有學校設置蘭花研究與繁殖中心，學生能參與協助各地植物學家培育並照顧各品種蘭花，持續研究揭開更多蘭花的未解之謎。

《惡形惡狀的植物》5月8日及15日晚間9點在動物星球頻道播出。