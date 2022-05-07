明（8日）受華南雲雨區東移影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，而類似天氣將持續至下周一（9日），下周二到下周四（10日到12日）天氣回暖，各地高溫可達30度以上，不過下周五（13日）起首波梅雨鋒面接近，加上東北季風影響，全台轉為濕冷天氣型態，各地低溫僅剩19度。

中央氣象局表示，明天到下周一受華南雲雨區東移影響，全台水氣偏多，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其東半部地區及西半部山區有局部較大雨勢發生機率。

溫度方面，今晚至明天清晨各地低溫約22到24度；白天高溫北部及東半部27至29度，中南部地區30至32度，感受溫暖微熱。另外受降雨影響，下周一溫度會稍微下降。

下周二到下周四水氣減少，僅東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣型態，午後大台北地區及其他山區有局部短暫陣雨；溫度方面，預報員趙竑表示，各地高溫都可突破30度，南部地區甚至高達31到32度；各地低溫也有22到24度。

下周五首波梅雨鋒面接近，全台各地又轉為有雨的天氣型態，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下周六受鋒面持續影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；溫度方面，預報員趙竑指出，受東北季風影響，各地低溫落在19到21度，北部高溫僅20度、南部22到23度，而類似濕冷天氣將持續到17日。