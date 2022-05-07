台南市黎明高級中學校園改建以綠建築為目標，融合教會特色，保留老樹原有生態，獲2022建築園冶獎「校園建築景觀類」獎。（羅家強提供／劉秀芬台南傳真）

由社團法人高雄市建築經營協會主辦的建築園冶獎，日前公布今年得獎名單，在校園建築景觀類，除了台南市府推薦的永康鹽行國民中學、安南九份子國民中小學和善化區小新國小獲獎，自行報名的台南市黎明高級中學也獲獎，黎明校長羅家強表示，能獲得此獎，是對校方辦校治學最大的鼓勵及肯定。

羅家強表示，學校於2015年因校舍老舊決定重建，除了留一棟教室，其他幾乎打掉重建，設計之初就是以綠建築為目標，要打造一座融合教會特色，保留校園老樹生態，建構安全友善的校園。

新校園建築在設計前，校方經過31次會前會議，設定建築功能及融入學校歷史與教會學校之意象等目標，才請吳昇勳建築師團隊設計，由遠東營造公司得標，興建後每月1次工程會議討論細節，終於在2018年完工。

黎明新校園以圖書館為校園地理中心，國中與高中大樓分列兩側，舊大樓改為專業教室。此外，外賓與校內停車均和學生動線分開，上放學車輛動線流暢，人車分道。校園原有樹種都保留，增加綠地面積，更建置生態池栽種水生植物與飼養觀賞魚。

此外，校園中的所有地坪，採用透水性的鋪面及連鎖磚、植草磚、水泥板塊、砌石等促進水自然循環，不僅解決下雨積水問題，地面水的收集，透過環校的導水管再利用，教室下滯洪池亦可當儲水池，回收後經過汙水處理，還可澆灌全校區的草地。

羅家強說，師生在新校園上課兩年間，深深體會綠建築的優點，調溫生態水池將水汽以西南東北走向帶進建物內，調節氣溫，建物更通風，學生晚上自習時，覺得校園蚊子變少了；也因為兩年的觀察與使用，讓校方有信心報名建築園冶獎，此次得獎也讓師生十分開心。