台灣賽車教父「廖老大」廖志賢因以改裝奧迪TT RS跑0到400公尺加速賽擊敗陸網紅杰尼龜「HG杰爺」加上刷新亞洲紀錄而聲名大噪，他近日開直播點名大學5科系「昆蟲系、漁牧系、企管系、農牧系、經濟系」若無學以致用，不如高中畢業，引發外界熱議，對此網紅廣告小妹逆風表達看法，也獲得許多網友贊同。

廣告小妹曾換過許多跑道，以過來人的身份評論該議題，她認為每個科系都很有用，只不過每個人「有用」的定義不一樣，像她大學念的第一個科系是服裝設計系，很大一部份的壓力是來自對未來的迷惘，當時她去比賽的評審是M 開頭的知名設計師，要同學們心懷夢想為理想而堅定，廣告小妹雖然狂翻白眼，但其他同儕們都深深受感動，因為他們很少人有學貸，畢業後又無經濟壓力，甚至還有一筆爸爸給的資金準備自創品牌。

廣告小妹認知到「有錢的選理想，沒錢的選實際，無論選哪條路，都是現實所迫。任何因現實所迫做出的決定，在那個 moment 就是最適當的。」最後，她直言擔心科系有無出入都是因為口袋不夠深、投胎不夠好，「窮就要承認。該換的換，該果斷做決定的千萬別猶豫。」

此文一出，受到許多網友的認同，紛紛留言：「版主的觀點現實得殘忍，卻實際得中肯」、「只要投胎對了，選什麼都可以」、「口袋的深度決定一切」、「這篇講到心坎裡」、「沒有沒有前途的科系，只有不懂得自己能力如何使用的人」。