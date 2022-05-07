英超足球隊切爾西俄籍老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)遭英國政府抵制，使得他於今年3月初宣布出售球隊，隨後陸續出現不少競爭者，而今天新老闆正式出爐，由陶德波利(Todd Boehly)為首集團以總額42.5億英鎊(約台幣1550億)得標，但能否成功入主還得經過英國政府和英超最後核准。

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

切爾西官方今天正式對外公布新的收購者，為陶德波利為首集團得標，陶德波利集團來頭可不小，他們是MLB道奇、NBA湖人、WNBA火花隊的股份持有者，據《富比士》報導，46歲美國商人陶德波利個人資產約36億英鎊，而他其實早在2019年就嘗試收購切爾西，如今終於成功。

Todd Boehly has officially signed to become our new owner… ✅



𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗖𝗵𝗲𝗹𝘀𝗲𝗮, Todd Boehly and Co! pic.twitter.com/6sOz9vowvL — LDN (@LDNFootbalI) May 6, 2022

成交總額42.5億英鎊裡的25億是用來買切爾西「股份」，這些錢確定將捐給慈善機構，布拉莫維奇一毛錢都不拿，這早在他出售時就對外表示過，另外的17.5億則用於未來球隊建設，包含主場、青訓及女子球隊投資，而等到收購正式獲英國政府批准，政府會頒發新許可證，讓切爾西5月後繼續留在英超。