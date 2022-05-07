潛水表風潮方興未艾，格拉蘇蒂（Glashutte）推出奢華版原創紅金SeaQ腕表，不僅通過DIN和ISO兩大專業認證潛水表的雙重認證，且融入紅金和德國製表工藝的奢華元素，運動與奢華的反差感，更添時尚品味。

格拉蘇蒂SeaQ紅金腕表直徑39.5mm，首次採用藍寶石水晶玻璃表底蓋，可清楚欣賞精美機芯，純黑面盤與優雅紅金的激情碰撞，風格內歛低調，是款戶外休閒與都會時尚兼具的腕表。75萬元。