格拉蘇蒂潛水表 紅金更奢華 21:252022/05/07 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潛水表風潮方興未艾，格拉蘇蒂（Glashutte）推出奢華版原創紅金SeaQ腕表，不僅通過DIN和ISO兩大專業認證潛水表的雙重認證，且融入紅金和德國製表工藝的奢華元素，運動與奢華的反差感，更添時尚品味。 格拉蘇蒂SeaQ紅金腕表直徑39.5mm，首次採用藍寶石水晶玻璃表底蓋，可清楚欣賞精美機芯，純黑面盤與優雅紅金的激情碰撞，風格內歛低調，是款戶外休閒與都會時尚兼具的腕表。75萬元。 格拉蘇蒂奢華版原創紅金SeaQ潛水表，通過DIN和ISO兩大專業認證潛水表的雙重認證，75萬元。（Glashutte提供） 梵克雅寶瑰麗如詩 機械鐘工藝成焦點 胡宇威寵妻 想買愛彼表送陳庭妮 #紅金 #奢華 #腕表 #格拉蘇蒂 #潛水表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬寶龍藝術贊助系列出最終版 04:102022/04/24 《旺來報》 Rado庫克船長潛水表 燃燒冒險魂 04:102022/04/24 《旺來報》 老屋新裝 重新擘劃輕奢華無礙退休宅 11:172022/05/06 居家生活 胡宇威寵陳庭妮 想送愛彼表 04:102022/04/28 時尚消費 王思偉戴愛彼表好幸福 羞認「愛上他」 19:132022/05/05 生活 蕭邦腕表快樂躍動 04:102022/04/16 時尚消費 母親節珠寶獻大愛 04:102022/05/05 時尚消費 中大獎不出金 詐騙集團擁名車、住豪宅爽過奢華生活 15:522022/05/02 社會 千萬羅杰杜彼表 全球8只 台灣VIP搶訂 04:102022/04/21 時尚消費 ORIS表 孫悟空現身龍宮 04:102022/04/21 時尚消費 母親節優惠活動 日勝生加賀屋 推奢華湯旅 04:102022/04/24 產業．科技 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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