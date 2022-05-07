今年是浪琴表（Longines）190周年慶，各款腕表精銳盡出，除了深受消費者喜愛的深海征服者系列（HydroConquest）推出全新配色與縮小表徑的中性腕表外，浪琴表傾全力研發一款先行者系列

浪琴表新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，黑色面盤款9萬5100元。（Longines提供）
浪琴表新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，黑色面盤款9萬5100元。（Longines提供）

Spirit Zulu Time世界時區腕表，以飛行表意寓乘風高飛，也藉此向史上佩戴浪琴表挑戰飛行冒險的飛行家致敬。

浪琴表先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表融入品牌近兩百年的製表專業，起源與名稱源自1925年浪琴首款雙時區腕表，該表的面盤飾有一個Zulu旗幟，「Zulu」代表字母「Z」，是飛行員與軍事專業用語，代表世界協調時間。

在人類的飛行史上，不少飛行探險家手腕佩戴浪琴表跨越世界不同時區，包括女飛行家艾美強生 (Amy Johnson )、克萊德潘柏 (Clyde Pangborn )與休赫頓 (Hugh Herndon )等，皆在浪琴表的陪伴與見證之下，締造傲人的世界紀錄。

浪琴表深海征服者系列（HydroConquest）推出39mm新尺寸，灰色面盤款6萬2900元。（Longines提供）
浪琴表深海征服者系列（HydroConquest）推出39mm新尺寸，灰色面盤款6萬2900元。（Longines提供）

先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表搭載浪琴自製機芯L844.4，矽材質游絲，驅動時區顯示可獨立調校，不會影響到GMT指示，72小時動力儲存，表盤壓印五顆星星，代表搭載高品質的機芯。

浪琴表多情系列（DolceVita）推出更多鮮豔色彩的腕表作品 。（Longines提供）
浪琴表多情系列（DolceVita）推出更多鮮豔色彩的腕表作品 。（Longines提供）
浪琴表多情系列（DolceVita）森林綠面盤女表，4萬3600元。（Longines提供）
浪琴表多情系列（DolceVita）森林綠面盤女表，4萬3600元。（Longines提供）

深受表迷喜愛的深海征服者（Hydro Conquest）系列腕表推出39mm全新表徑，有藍、灰、黑色陶瓷圈搭配不鏽鋼表帶或橡膠表帶，其中灰色陶瓷款從表圈、時標與指針皆以玫瑰金PVD點綴，風格低調優雅，43mm表徑款今年也推出不鏽鋼搭配雙色金PVD版本，讓選擇更多元。

浪琴表Elegant 優雅系列腕表，皮表帶是以蘋果、玉米再製而成，6萬5300元。 （Longines提供）
浪琴表Elegant 優雅系列腕表，皮表帶是以蘋果、玉米再製而成，6萬5300元。 （Longines提供）

風格優雅的嘉嵐系列（La Grande Classique de Longines）、

浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，36mm，7萬8200元。 （Longines提供）
浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，36mm，7萬8200元。 （Longines提供）
浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，42mm，7萬8200元。 （Longines提供）
浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，42mm，7萬8200元。 （Longines提供）

多情系列（DolceVita）也增加更多色彩的面盤設計與皮革表帶，優雅系列（Elegant）融入環保概念，採用以蘋果、玉米再製而成的環保表帶，Legend Diver復刻傳奇潛水表則增加獨特色調的漸層表盤，更添時尚感。

浪琴表全球銷售副總Xavier Ligero也分享，浪琴主力商品有七成是大三針和具備日曆功能的表款，目前計時碼表有兩款機芯，分別是L688機芯和L895.5計時機芯，兩者皆為自製矽游絲機芯，預告不久的未來會有上市計畫。

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