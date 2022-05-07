今年是浪琴表（Longines）190周年慶，各款腕表精銳盡出，除了深受消費者喜愛的深海征服者系列（HydroConquest）推出全新配色與縮小表徑的中性腕表外，浪琴表傾全力研發一款先行者系列

浪琴表新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，黑色面盤款9萬5100元。（Longines提供）

Spirit Zulu Time世界時區腕表，以飛行表意寓乘風高飛，也藉此向史上佩戴浪琴表挑戰飛行冒險的飛行家致敬。

浪琴表先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表融入品牌近兩百年的製表專業，起源與名稱源自1925年浪琴首款雙時區腕表，該表的面盤飾有一個Zulu旗幟，「Zulu」代表字母「Z」，是飛行員與軍事專業用語，代表世界協調時間。

在人類的飛行史上，不少飛行探險家手腕佩戴浪琴表跨越世界不同時區，包括女飛行家艾美強生 (Amy Johnson )、克萊德潘柏 (Clyde Pangborn )與休赫頓 (Hugh Herndon )等，皆在浪琴表的陪伴與見證之下，締造傲人的世界紀錄。

浪琴表深海征服者系列（HydroConquest）推出39mm新尺寸，灰色面盤款6萬2900元。（Longines提供）

先行者系列Spirit Zulu Time世界時區腕表搭載浪琴自製機芯L844.4，矽材質游絲，驅動時區顯示可獨立調校，不會影響到GMT指示，72小時動力儲存，表盤壓印五顆星星，代表搭載高品質的機芯。

浪琴表多情系列（DolceVita）推出更多鮮豔色彩的腕表作品 。（Longines提供）

浪琴表多情系列（DolceVita）森林綠面盤女表，4萬3600元。（Longines提供）

深受表迷喜愛的深海征服者（Hydro Conquest）系列腕表推出39mm全新表徑，有藍、灰、黑色陶瓷圈搭配不鏽鋼表帶或橡膠表帶，其中灰色陶瓷款從表圈、時標與指針皆以玫瑰金PVD點綴，風格低調優雅，43mm表徑款今年也推出不鏽鋼搭配雙色金PVD版本，讓選擇更多元。

浪琴表Elegant 優雅系列腕表，皮表帶是以蘋果、玉米再製而成，6萬5300元。 （Longines提供）

風格優雅的嘉嵐系列（La Grande Classique de Longines）、

浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，36mm，7萬8200元。 （Longines提供）

浪琴表 Legend Diver 復刻傳奇潛水腕表，42mm，7萬8200元。 （Longines提供）

多情系列（DolceVita）也增加更多色彩的面盤設計與皮革表帶，優雅系列（Elegant）融入環保概念，採用以蘋果、玉米再製而成的環保表帶，Legend Diver復刻傳奇潛水表則增加獨特色調的漸層表盤，更添時尚感。

浪琴表全球銷售副總Xavier Ligero也分享，浪琴主力商品有七成是大三針和具備日曆功能的表款，目前計時碼表有兩款機芯，分別是L688機芯和L895.5計時機芯，兩者皆為自製矽游絲機芯，預告不久的未來會有上市計畫。