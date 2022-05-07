高雄福山里首屆模範母親表揚。（左營福山社區發展協會提供）

母親節前夕，高雄市左營區福山里左營福山社區發展協會、慈福宮主辦的「111年第一屆模範母親表揚大會」7日下午在福山活動中心舉行，表揚企業型楷模、軍公教楷模、家庭型楷模、力爭上游楷模型等4大類48位模範媽媽。

全國最大里的福山里「第一屆模範母親表揚大會」，每位受獎者在登台前並接受樹德家商美容科師生補妝打扮。 當選模範媽媽的企業型楷模為：吳宛玲、施采錡、范黃貴英、張雪琴、陳正怡、陳沅榕、陳秋琴、蔡文媚 、 鄧秀姿。

軍公教楷模：佘善、張秋莉、張陳陽美、陳巧如、陳素珍、陳舒怡、黃美秀、鄭美雲。

家庭型楷模：王吳烏招、吳蔡玉帶、宋雲秋、李美花、林清美、張水赺、張桂芳、陳李秀菊、陳林秀絨、陳麗玉、黃何雪娥、楊玉滿、楊舜媛、蔡金秀、黃淑女、賴瑞香、詹阿柳、陳蔡蓮香。

力爭上游楷模型：潘姵珺、羅秋蘭、周述苓、林珈妃、林麗琴、段敏莉、陳姵暄、彭陳蘭英、楊綺雯、鄺國琼、阮玉銀、徐春雁、謝秋娥。

左營福山社區發展協會理事長葉德龍、福山里慈福宮主委王秀珍說，曾看到一段公益廣告為母親洗腳，摸摸媽媽的腳，或許很多人不知道用什麼方式來表達自己對母親感恩之意，因此今年福山里開辦了「第一屆模範母親表揚大會」。