火車上巨型「閃光彈」！1段抖音影片在網路上瘋傳，1對情侶在區間火車的座位上親密放閃，身材圓潤的女子坐在博愛座將1隻腿跨在男方腿上，2人則不時會隔著口罩臉貼臉，男子也會把臉湊上去，親密舉動全被拍下，網友笑說「勇氣可嘉真漢子」、「愛情真偉大」、「真愛」。

臉書「爆廢公社二館」日前有網友分享1段抖音影片，1對情侶坐在台鐵列車車廂座位上抱在一起，女子坐在博愛座，男子則坐在一般座位，女子不但頭靠近男友肩膀上，腳更直接跨在對方大腿上，2人不是來會隔著口罩臉貼臉放閃、秀恩愛，影片最後男子頭靠上前壓了女友的臉一下，短短近20秒影片在網路上瘋傳。

1對情侶在區間火車座位上放閃，身材圓潤的女子坐在博愛座將1隻腿跨在男方腿上，2人不時會隔著口罩臉貼臉。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

網友紛紛留言「表情看起來很幸福欸，替他們開心」、「他們竟然兩個人坐三人份的椅子」、「愛情真偉大」、「對於真愛我只有滿滿的祝福」、「直接拉環拉著站她們面前直看」、「勇氣可嘉 真漢子」、「誰不讓他們坐，性命都不保」、「幹什麼東西給我坐好喔，應該還沒到這種半癱境界吧」、「一點都沒有羨慕的感覺」、「這肯定是真愛，不能嘴」。

也有網友說2人並無做出違規、妨礙風化的行為，親密舉止並沒有什麼不妥。