本土疫情逐日飆破紀錄，今日確診數又再度創下新高逾4.6萬，短短數周的時間，摧毀台灣「防疫模範生」的亮麗頭銜，也引來世界各地關注。英國媒體就指出，台灣正面臨垂直感染的嚴重危機，更大膽預測，即將到來的夏季恐怕會出現空前的死亡率，讓所有人感到憂心忡忡。

英國發行量最高的報紙《每日電訊報》(The Daily Telegraph)6日報導，早前正當國外面臨失控的疫情之亂，台灣與中國大陸同樣奉行「清零政策」，嚴格限制出入境旅客隔離天數，成功抑制一次又一次的死亡人數。如今，面對傳染力極強的大魔王Omicron，台灣甩開一貫的措施，將目光投向效法韓國和新加坡，他國反其道而行，紛紛取消室內外戴口罩的規定，並逐步放寬旅遊限制。一名韓國衛生部官員表示，「此時此刻是我們應對Covid-19最後一次的重大危機，如果成功克服了，那會使我們更接近正常生活。」

總人口數達2,350萬的台灣，未接種疫苗者僅佔15%，值得注意的是，最大的挑戰莫過於未接種人口中將近五分之一為75歲以上老年人，多半原因為擔心副作用情況。

國內財經雜誌《天下雜誌》上個月一項報告指出，「如果疫苗覆蓋率遲遲沒有上升，大約有2.2萬老年人可能面臨死亡威脅。」

疫情席捲的這2年，台灣應對疫情的「黃金標準」深受外界肯定。截至目前，死亡人數仍然很低。然而，前中研院基因體研究中心的美國籍博士倪誠志(Chase W. Nelson)表示，「確切數字因時間延遲而有所掩蓋，我認為台灣應該意識到，像Omicron傳染率極高的變體，清零絕對不是一個長期的措施，上海就是個例子。」

「台灣的篩檢工作已被推至極限，藥局等待採買快篩試劑的人龍愈來愈長，不堪負荷的跡象已經意味著未來死亡人數會激增。」