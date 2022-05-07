澎湃新聞7日報導，全球動力電池龍頭寧德時代新能源科技股分有限公司（寧德時代）上海工廠返職員工數量已超過1000人，返職率達90％，生產能力已恢復至疫情前水準，工廠計畫在條件允許情況下繼續增加產量。

上海工廠是寧德時代全球第三大生產基地，產能約為80GWh，僅次於福建寧德基地和四川宜賓基地，主要用於生產動力電池模組。該工廠位於上海臨港新片區，毗鄰特斯拉上海超級工廠。特斯拉是2021年寧德時代動力電池產品的最大客戶。

受到近期疫情影響，上海多家車企以及零組件供應商宣布暫時停產。寧德時代稱，此輪疫情導致物流和供應鏈不確定性增高，部分員工返崗受阻，給公司的生產經營帶來一定挑戰。

4月15日，工信部發布消息稱，已設立工業和資訊化領域保運轉重點企業「白名單」，集中資源優先，保障積體電路、汽車製造、裝備製造等重點行業666家上海重點企業復工復產。

4月18日，由寧德時代子公司瑞庭時代新能源科技有限公司（瑞庭時代）負責運營的上海臨港工廠已恢復生產。瑞庭時代被上海市經信委列為三家「必須復工的停產企業」之一，其餘兩家分別是特斯拉上海工廠和三一重機。

據寧德時代透露，作為上海首批重點復工復產「白名單」企業，寧德時代上海工廠在政府部門支持下辦理了300多張跨省分和市內通行證，有效保障了生產物流，幫助工廠實現產量穩步爬坡。

寧德時代表示，上海工廠封閉生產期間，參照《上海市工業企業復工復產疫情防控指引》，對員工生產、生活區域實行分類管理，重點做好安全生產和應急處置預案工作，確保生產防疫雙保障。同時，上海工廠已根據政府的指導辦理了廠區場所碼，可以即時查看廠區人員流動情況、人員健康情況。

針對4月疫情對全年經營業績的影響，寧德時代董祕蔣理5日回應稱：疫情影響分兩部分，一部分是公司總部和主要生產基地所在的寧德地區近期發生疫情，在政府快速反應和行動下已於五一節前基本解封，對公司經營影響較小；第二是上海等地疫情致整車廠減產，終端消費可能有點影響，隨著目前已在逐漸復工復產，整體影響也不大。公司年內產能預計可以滿足客戶需求。

作為新能源產業的龍頭企業，寧德時代的復工帶動了產業鏈協同復工復產。自寧德時代上海工廠復工以來，已推動五家供應商復工，支持這些企業陸續實現封閉生產，保障產業鏈在短期內順利實現復工復產。