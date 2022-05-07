F1賽車季繼續進行中，5月9日將舉行邁阿密大獎賽，而賽事總監Niels Wittich在最近發佈了一項新的禁令，這跟車子、規則都無關，他們要求車手競賽時不得配戴任何穿孔吊飾及金屬頸鍊，這讓身上總是「穿金戴銀」的7屆車王漢米爾頓(Lewis Hamilton)感到無奈， 於今天記者會戴上3副手錶、8只戒指來抗議。
漢米爾頓除了在賽車場上有一身好本領，時髦外型和打扮也是個人一大特色，他頂著俐落辮子頭，平常也有穿耳環、鼻環、戴滿項鍊的習慣，但最近FIA(國際汽車聯盟)卻頒布了這項珠寶禁令，讓部分選手感到不滿，漢米爾頓在記者會上刻意戴了3副手錶、8只戒指來抗議，當然平常的飾品也沒有少。
漢米爾頓在記者會上說：「這是一件雞毛蒜皮的小事，我們沒有必要為這件事爭吵，我有至少兩個飾品無法從身上取下來，但那些並沒有金屬磁性，一直都不構成安全問題，我們有更多地方需要被重視，糾結在這根本是在向後倒退。」
此外聯盟也規定選手必須穿著官方認可防火內衣，以防遭遇火災或事故時因外在物質造成更劇烈傷害，相信祭出「珠寶禁令」也是為了安全著想，不過很多選手早就戴習慣這些飾品，有些還可能是個人幸運物，要他們突然全部拿下，似乎像扒光他們身上所有衣服，也難怪此規定會讓選手們感到不滿。
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