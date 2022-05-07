大陸7日舉辦全國穩就業工作電視電話會議，國務院總理李克強表示，將推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快實施退稅減稅降費等減負紓困政策，讓中小微企業、個體工商戶留住工作機會，完成大陸全年就業目標。

大陸央視報導，李克強7日表示，穩就業事關廣大家庭生計，支撐經濟運行，將加大就業優先政策實施力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。保住市場主體穩住就業，推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，加快實施退稅減稅降費等減負紓困政策，幫助儘可能多的市場主體特別是中小微企業、個體工商戶挺過難關，留住工作機會。促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。

李克強指出，要努力拓展就業機會，實施大眾創業、萬眾創新相關政策。強化大陸畢業生、農民工等重點群體就業促進和服務，做好困難人員就業幫助，切實保障失業人員基本生活。繼續開展大規模職業技能培訓，確保完成全年就業目標任務。