繼幼兒染疫枉死後，又有孕婦染疫不及救治，造成母嬰同死的臺灣悲劇，國民黨醫療委員會指出，殺人者不是病毒，而是以層層關卡阻礙民眾求生的政府！

國民黨醫療委員會認為，陳時中與蔡英文在沒有準備好與疫情共存的充分條件下，為了自私自利的政治目的，硬是強迫臺灣人民去接受病毒的洗禮，把民眾的生命健康完全拋諸「自然法則」去試煉，任由市民去接受病毒的淘汰，這種最深沉的惡意，根本就是一種變相的殺戮！

國民黨醫療委員會質疑，說好的全球公認最優質的輝瑞口服藥Paxlovid呢？有多少臺灣染疫者使用過？說好的快篩劑呢？陳時中一拖再拖，整天扯些藉口！不是承諾篩劑會越來越多？怎麼給校園孩子的篩劑，從昨(6)日之前的每人兩劑，瞬間就砍半減為一人一劑？

國民黨醫療委員會進一步問，對照過去陳時中毫不在意兒童接種疫苗的態度，擺明就是對兒童生命健康的一種無視，又或是心中認為「別人的囝仔死袂了」？與疫情共存就是要鬆綁防疫手段，但鬆綁是有先決條件：疫苗、快篩、藥品，三寶缺一不可！陳時中與蔡英文都有做充足的準備嗎？

國民黨醫療委員會痛批，去年臺灣「新冠死亡率」名列全球前矛，可謂臺灣之恥，今年陳時中準備的狀況並沒有比去年更好，政策及指引朝令夕改不說，明明孕婦等人的死亡，就與染疫有相當因果關係，陳時中不僅不給予早逝生命最基本的安慰及補償，還扯甚麼因其他病症致死，分明就是把民眾當笨蛋耍，陳時中面對人民的悲痛，除了甩鍋，還是甩鍋！

國民黨醫療委員會直言，因陳時中對防疫政策的蠻橫、率斷、善變之下，地方政府忙得雞飛狗跳，各級醫院無所適從，如果醫療是陳時中的最強專長，很顯然他更適合去交際應酬、去飲酒高歌，比起中央處理疫情的荒腔走板，顯然地方政府可以做得更好、可以讓死亡人數降到最少！

國民黨醫療委員會不滿認為，甚麼都沒準備的陳時中，靠的就是大內宣，仰賴的就是一套套華而不實的話術，只要有缺東西，一概就是用「緩兵之計」，陳時中的鬆綁與開放決策，事先沒有給予市民足夠的快篩劑、沒有提供優質的疫苗、沒有備妥最好的抗病毒藥物、沒有給予民眾預警時間，他的共存方式很原始，就是讓病毒去淘汰老幼病弱的人口，這些人對於陳時中與蔡英文而言，似乎不過就是幾個數字罷了！

國民黨醫療委員會強調，一個欠缺慈悲同理的防疫指揮官，一個心中沒有人民的防疫指揮官，一個只想著自己政治前程的防疫指揮官，面對這些無辜染疫死亡的臺灣人，睡得心安嗎？