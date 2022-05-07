新冠肺炎疫情升溫，為將重心放在中、重症醫療，衛福部近期要求各縣市加開專責病房，其中北、北、基、桃，急性一般病床500床以上醫院，須開設至30%，新竹、苗栗、台中則要開設至20%，相關措施須在3到5天內完成。

衛福部次長石崇良表示，近期北、北、基、桃疫情升溫，其中北、北、基3縣市的確診病例就佔了6成。由於新冠肺炎收治住院的對象並不只限於中、重症，有些民眾本身的疾病為急症者，例如心肌梗塞、中風等，但同時患有新冠肺炎輕症，也需受制於專責病房，導致住院需求提高。

為提前做準備，衛福部要求北、北、基、桃急性一般病床500床以上醫院，須開設30%專責病房，另對疫情也在上升的新竹縣、市，以及苗栗、台中，也要求急性一般病床500床以上醫院開設20%專責病房，而其他縣市急救責任醫院則需將原核定的專責病床全數開放，相關措施必須在3到5天內完成。