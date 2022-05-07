女星峮峮（吳函峮）是中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員之一，2017年時在球場應援的影片，因身材太有料爆紅，甚至紅到日本，高人氣程度不僅躍升啦啦隊女神，更成為國民女友；峮峮今（7）日在球場和狗狗超甜互動，意外洩胸前春光，網友暴動認了「想一直放大」。

峮峮今日在中信兄弟主場的主題活動「寵物日」，玩得不亦樂乎，心情大好，比賽前就在臉書曬出多張和黃金獵犬（俗稱金毛）玩耍的畫面，愉悅地表示，「可愛到不行，每一張都好喜歡RRR」，還不忘問球迷們，「寵物日，你們到了咪」，從文字都能感覺到峮峮俏皮的樣子。

峮峮趴地玩狗狗時，美胸走光讓網友害羞認了想一直放大看。(圖/ 摘自峮峮-吳函峮臉書)

畫面中峮峮穿著啦啦隊服，一下趴在金毛頭上，不然就是拿零食餵牠，完全沉醉在和狗狗互動的情境下，似乎都忘了待會還要在場邊替球員應援打氣；其中更被網友注意到，有一張峮峮趴在狗狗身上，一邊玩著牠的耳朵，一邊對鏡頭燦笑，但領口出現害羞視角，讓峮峮傲人的北半球和事業線若隱若現。

無論是球迷和粉絲都看了臉紅心跳，不少人承認「忍不住放大了」、「走光嗎？一直瘋狂放大」、「對不起，意圖使人放大檢視」；還有許多網友羨慕那隻黃金獵犬，笑說「兩個都太可愛了啦」、「想當寵物了」、「好希望跟牠一樣陪在妳身邊」、「又一個兄弟投胎成功」、「黃金真的很可愛跟山君一樣超可愛」。