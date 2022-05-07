侯友宜致贈據點長輩康乃馨，預祝母親節快樂。（新北市社會局提供）

住在新北市石門區的居民謝坤樹，選在今（7）日母親節前夕，推著高齡97歲的母親，到石門區公所捐贈1輛社福專車給石門尖鹿站銀髮俱樂部3.0，作為社區關懷據點接送長輩之用，除了事業有成回饋鄉里之外，捐贈的日子也格外有意義。新北市長侯友宜也到場參加捐贈儀式，讚許這是愛的力量和善的循環。

謝坤樹推著高齡97歲的母親謝簡金治到場捐贈。他說，他有10個兄弟姊妹，在家中排行老么，父母非常辛苦拉拔，每年這個季節就是要上山採茶時候，後來他外出找工作，很認真學習空調通風工程，現在從事無塵空調，賺了錢，希望以父母之名，報答養育之恩，也回饋鄉里。

對於這樁美事，居間媒合的石門區長林俊宏說，謝坤樹平時就熱心公益，12年前就曾以父親名義，捐贈一輛消防勘災車給當地消防隊，這次知道新生活社會福利發展促進會在石門尖鹿站承接社會局的社區關懷據點，再度慷慨解囊，均贈社福專車。

市長侯友宜也在跑完一整個早上在北海岸的行程之後，親自到場見證這項在母親節前夕個外有意義的義舉，他表示，看到這樣回饋鄉里的故事，深深感覺石門不僅有好山好水，還有好人情，也希望在這邊的長輩們，都可以過好生活，侯友宜在現場一一致贈康乃馨給在場的每位長輩，祝福她們母親節快樂。