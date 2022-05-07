搭捷運沿途吃美食！今年4月25日為臺中捷運綠線通車滿周年，臺中捷運公司與市政府攜手合作，號召沿線商家聯合慶生，吸引近50家計畫合作店家共同響應，一起歡慶臺中捷運滿周歲。

中捷周年慶優惠活動，自即日起至5月31日，民眾可至活動配合店家享優惠、拿好康，一起歡慶中捷滿周歲。

活動配合店家包含：12MINI快煮鍋、hot 7鐵板燒、Lost真人密室逃脫、TASTy西堤牛排、THE WANG PRIME STEAK、一物立方 Cubix Cafe & Select、丸文食品、士官長野地餐廳酸菜白肉鍋、丰禾台式小館、王品牛排、臺中富信大飯店、石二鍋、有春茶館、肉次方燒肉放題、COLOR、XIANG DUCK 享鴨、奇化加韓國料理、阿宏蚵仔煎、阿聰師的糕餅主意、青花驕麻辣鍋、非常石鍋韓國料理、品田牧場、PINTRUE 品醋迷、拾捌號海鮮粥鋪-烏日本鋪、津醬、Oh my!原燒、夏慕尼新香榭鐵板燒、悅田食品、馬二姐眷村食堂、將進酒素燒烤殿、甜園、PUTIEN莆田、陶板屋和風創作料理、掌門精釀啤酒、曾响號‧台灣好味道、曾蜜農莊、最肉燒肉餐酒館、菁饌涮涮鍋、榛食本位、聚北海道鍋物、說故事創意活動有限公司、樣樣好物、歐巴歐妮一號店、嚮辣和牛麻辣鍋、雙晨幸福杏仁瓦片、藝奇日本料理│岩板燒、寶麗金餐飲集團-市政店。