前中選會主委黃石城今天上午於台北辭世，享壽88歲。在1980年代，親近黨外人士的他，當時卻能以無黨籍身分，在國民黨派系盤據的彰化縣當選縣長；直至晚年淡出政壇，黃石城始終維持無黨身分。權力無私的中立性格，讓他在國民黨、民進黨執政時期都擔任過中選會主委；如今離世，讓不少熟悉他的的政壇人士感嘆，中選會昔日的風骨只能成追憶。

黃石城在2018年錄製節目時，因身體不適緊急送醫，康復出院後健康狀況良好，但因心臟問題加上年事已高，今天上午於台大醫院辭世，家屬預計將在他的故鄉彰化縣舉辦告別追思儀式。

黃石城公職生涯，最初起於1980年代初期，當時他在增額立委選舉中，力挺後來成為民進黨創黨黨員之一的許榮淑，加上透過黨外雜誌批判國民黨，因而讓他被視為黨外人士的一員。

1981年彰化縣長選舉，國民黨多達11人投入爭取黨內提名，儘管最後派出空降的陳伯村參選，但在地的紅、白派相爭不下，最終由無黨籍的黃石城勝出，也就此開啟他兩屆彰化縣長、行政院政務委員、總統府國策顧問、中選會主委的生涯。直到晚年淡出政壇，未曾加入任何黨派。

黃石城曾說，「權力無私」是他對政治的原則。2010年，他在一場聚集著日本內閣府副大臣東祥三、日本眾議院預算委員會委員長中井洽等重量級來賓的演講中說，作為政治家的基本是無私、道德、智慧、信義、能力和典範；權力運用時的陽光化、透明化和公開化是非常重要的，只有這樣才能杜絕腐敗。

或許就是這樣的原則，讓黃石城從李登輝主政的中選會主委，到陳水扁上任後，持續擔任主委直至2004年6月。這台灣民主轉型極度關鍵的那幾年，從首次政黨輪替，到台灣發生「兩顆子彈」的重大事件，專責選舉行政事務的最高主管機關都是由他掌舵；但即便外頭風風雨雨，中選會也從未成為新聞焦點。

已擔任8屆立委、在立法院資歷僅次於柯建銘的國民黨立委翁重鈞，晚間談起黃石城就感慨地說，中選會與監察院，以往就是給人清高、獨立的印象。尤其是中選會，就是不管執政黨是誰，就是公平、公正、自己辦好自己業務的選務獨立機關，在這種情形下，其實沒有人會去討論「中選會主委該不該退出政黨」，「因為中選會主委本來就該無黨無派」。

翁重鈞說，現在的中選會主委李進勇，雖然退出政黨，但從結果來看似乎只是「形式退出」，個人對於政黨偏好的色彩依舊鮮明強烈，使得近年來中選會落入替政黨做事的狀態，「好比公投該不該綁大選，去年才說不要綁大選，今年修憲又變成準備綁大選，唉，跟過去的風骨不一樣了…」

已任5屆立委的國民黨立委費鴻泰也說，2004的兩顆子彈事件後，曾請教過一些人詢問黃石城的政治立場，確認他是走李登輝路線，因此他的女兒黃文玲後來成為台聯黨的立委，是很正常的事。但即便他有政治立場，但在中選會仍有所原則，因此即便歷經政黨輪替、兩顆子彈重大紛爭，中選會始終沒成為被攻擊、質疑的對象，這段歷史，驗證了黃石城的為人。

費鴻泰直言，中選會被定位為獨立機關，不是說主委不能有政治立場，但從黃石城到馬政府時代的主委，處理事情總能捏拿得宜，不讓個人對政黨的好惡摻進中選會。但現在從中選會到NCC，已經不再是如此，獨立機關紛紛成了「道具機關」，這種劇烈的差異，在黃石城辭世的現在，格外令人多所感觸。