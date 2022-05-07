大陸Bilibili美食博主「一食紀」擁有超過61萬粉絲，近日卻在頻道宣布出櫃、留下遺言後結束生命，家屬隨後證實死訊，讓粉絲都心碎。

「一食紀」是Bilibili影音平台的知名美食部落客，曾拍過263支影片，通常以第一人視角紀錄烹飪過程和自己品嚐美食，吸引超過61萬粉絲追蹤、破億流量，想不到5日忽然傳了一支標題為「謝謝，再見」的短片。

一食紀在片中坦言自己的前半生過得很失敗，接著公開同志的身份：「我是gay，不用躲躲藏藏的感覺很好，不過，就算不是，我也不會結婚生子，世俗、生活，帶給我太多不美好，不想再讓另一個生命來走這一遭」、「當你們看到這條視頻時，我已經不在」，讓許多網友驚覺這是一段遺言。

一食紀出櫃後，留遺言跟大家道別。（圖／微博@同志之聲）

一食紀的死訊被家屬證實。（圖／微博@同志之聲）

對此Bilibili影音平台表示已聯繫警方協尋一食紀，但微博帳號「同志之聲」6日發文指出，一食紀已於5日晚間23點過世，家人正在處理後事；噩耗傳開後，許多人赫然發現一食紀1996年生，今年才26歲，卻在青春年華自我選擇了斷，有粉絲透露一食紀因同志身份和原生家庭而過得非常不幸福，但他總在影片中表現得積極陽光，常強調「一個人也要好好吃飯」，令粉絲看得更加傷感。

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