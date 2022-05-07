美國拜登政府警告，在Omicron新型亞變種肆虐下，美國COVID-19染疫人數今年秋冬可能達到一億人，死亡人數也恐大幅飆升。這些亞變種已展現出明顯的躲避免疫系統能力。

「華盛頓郵報」報導，美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡案例突破100萬大關之際，美國政府一名高階官員6日在不公開媒體簡報會上提出這項警告。白宮正努力說服國會核准更多資金，以購買新的疫苗、篩檢試劑、藥品等，為秋冬感染潮做好準備。

在簡報會中，這名官員並未提供新數據佐證或做出正式預測。他僅根據外部一系列病毒傳播模型，推測秋季和冬季感染潮樣貌。

這名官員表示，上述預測前提是假設Omicron及其亞變種將繼續主導社區傳播，而且不會出現截然不同的病毒株。他也坦言，大流行進程可能會因許多因素而改變。

華郵指出，多名專家認為，由於接種疫苗和曾經染疫產生的免疫力下降，加上防疫規範放鬆，以及出現更擅於躲避免疫系統保護力的變異株，今年秋冬可能會出現新一波COVID-19感染潮。

美國全境7天平均新增確診人數，已從3月30日的2萬9312人上升到本月6日的近7萬1000人，僅僅5週多就大幅增加。

美國華盛頓大學醫學院（University of Washington School of Medicine）健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation）流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）6日在一封電郵中表示，冬季可能出現確診人數激增的狀況。

儘管疫情存在許多不確定性，不過莫卡德所屬機構仍持續進行長期預測。根據健康計量評估研究中心不久前發布的預測，從現在到5月底，染疫數量會稍微增加，接著下降，直到冬季到來時。