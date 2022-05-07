想學藤原拓海還得練練！1輛白色轎車日前行駛山路時，在一處彎道跨越雙黃線準備逆向超車，沒想到最後失控衝向山壁，車身翹起後重摔，影片曝光後，有網友後製影片，將動畫《頭文字D》的片段穿插其中，2部影片剪輯在一起竟毫無違和感，網友笑說「神剪接」、「這剪輯真的太酷了，療癒」。

臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」日前有網友分享一段影片，影片中1輛白車深夜用高速行駛在山路彎道，在過彎時竟跨越雙黃線欲超越前車，但疑似因為車速過快且彎道太長，白車在超過前出後竟直接衝向路邊護欄，當場左車身翹起，幾乎呈現90度垂直地面，接著才重重摔落地。

白車行駛山路彎道跨越雙黃線準備逆向超車，最後失控衝向山壁，車身翹起後重摔，影片曝光後，有網友後製影片，將動畫《頭文字D》的片段穿插其中。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

不過影片最吸睛的是車禍片段中還穿插動畫《頭文字D》片段，像是白車準備逆向超車時，就出現主角藤原拓海打燈、催油門的片段，超車過程也有主角不斷盯著後視鏡的畫面，最後撞上護欄前，還出現動畫台詞「下面是最後的彎道，拓海打開了車燈」，2部影片剪輯在一起毫無違和感。

其他網友紛紛留言「太妙了吧」、「觀念不錯，還知道要打方向燈」、「結局有點讓人失望，怎麼沒整個撞下山去」、「路況不熟還裝逼，結局真棒」、「神剪接」、「又一位被動漫害慘替死鬼」、「這剪輯真的太酷了，療癒」、「卡通看太多了啦」、「肯定是路況不熟啦！要是在秋名山，肯定秀爆」、「撞護欄跑法，拓海認輸」。