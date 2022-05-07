國內疫情升溫，居家隔離、居家照護的人數也隨之增加，一名男網友PO出台中防疫包的內容物，除了餅乾、飲品外，竟還有血氧機和3個家用快篩，儘管解隔後要歸還血氧機，但網友看了還是相當羨慕，不過也有台中網友指出，現在收到的防疫包並沒有附血氧機，推測該名男網友應該較早確診，且當時物資還夠，所以才有血氧機。

一名男網友在PTT八卦板貼出台中市防疫包的內容物，除了各式餅乾、1瓶保久乳、2個罐頭食品、5包沖泡飲品外，還有溫度計、血氧機，和3個家用快篩試劑，讓他相當驚訝。

儘管血氧機僅提供確診者在居家照護期間使用，解隔後必須歸還，但對確診者來說是相當重要的儀器，讓他忍不住稱讚，「台中防疫包真的很精美」，也質疑雙北的防疫包是不是連快篩都沒有，「雙北真的有準備嗎？」

有男網友分享台中防疫包內容物，讓不少網友相當羨慕。（圖／翻攝自PTT）

照片一出立刻掀起網友熱議，不少人大讚，「有血氧機真的重要」、「血氧機就抵其他的了」、「借的也不錯了啦，居家照護血氧很重要」、「血氧就算是借的還是很佛」、「有血氧機和快篩，根本福袋」、「有快篩劑給個讚，天龍人羡慕中」。

不過也有網友直言，「兩地確診人數差那麼多，怎麼可能雙北人人的防疫包都那麼好」、「這有什麼好比的，疫情就是從北部先開始，確診人數那麼多哪有可能放那麼多血氧機」、「台北有快篩好嗎」、「新北是關懷箱，大到用箱子裝」。

另有台中網友反應，「我5/1確診的就沒得借了」，推測原PO應該是比較早確診，所以當時血氧機的存量還夠，但現在物資不足，所以防疫包內並沒有提供血氧機。