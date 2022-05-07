58歲好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和小他17歲前妻安柏赫德（Amber Heard）撕破臉，鬧上法院的風波越滾越大，還一度被外媒稱「21世紀英國最大誹謗案」，所有人都在看好戲；近日強尼戴普發聲明嘲笑安柏，揶揄她在開庭時的表現根本是「演藝生涯代表作」，對此安柏則反擊指控他攻擊「被害人」，勸他為自己行為負責。

綜合外媒報導指出，強尼戴普和安柏赫德的官司越演越烈，從前妻指控他一連串施暴行徑，更在庭上聲淚俱下，該畫面引起外界熱烈討論；但強尼戴普最近在接受《時人》採訪時，忍不住諷刺前妻安柏在法庭上的表現，根本是她的「演藝生涯代表作」，另外更強調自己證詞6年來沒變過，反倒是前妻的說詞前後矛盾。

而安柏赫德針對強尼戴普的酸言酸語，直接以行動反擊，指控他不斷找機會攻擊「被害人」，還不肯為自己做出的不當行為負責，令人不齒。目前強尼戴普和安柏赫德的官司猶如長期抗戰，已經持續了一個月，下次開庭在16日，法官還為此要求陪審團到下次開庭前，不要使用社群平台或閱讀相關新聞，以免判斷受到影響。

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