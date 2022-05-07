疫苗保護力指的是，比較有無接種疫苗的兩類族群，感染風險呈現的數字落差。許多醫學報告指出，影響疫苗效力的因素與性別、基因、年齡、體質等存在密切關係。土耳其一項研究針對「嚴重肥胖」及「正常體型」族群進行實驗，發現BMI(身體質量指數)超過40可能會影響疫苗效力，效果足足低了27倍。

據路透社報導，研究人員蒐集124名BMI高於40肥胖症，以及166名BMI小於25正常體重族群進行實驗，參與者皆已完整施打2劑疫苗，其中輝瑞BNT及科興疫苗兩大廠牌比例約各佔一半。

數據顯示，從未感染新冠肺炎且接種2劑輝瑞BNT疫苗的人，屬於肥胖症者其抗體比正常體重者還不足3倍以上；換言之，若是已完成2劑科興疫苗的人，肥胖者的抗體竟比正常體重者低27倍。相比之下，研究進一步補充，有70名參與者早前曾感染Covid-19，不論他們肥胖與否，體內抗體含量呈現相似，這也代表肥胖影響疫苗效力可能只適用未確診過的族群。

主導該研究的專家尤慕刻(Volkan Demirhan Yumuk)表示，「比起科興疫苗，2劑輝瑞BNT似乎能提供人體更多抗體，但需要進一步證實這些是否能提供更大的保護力。」