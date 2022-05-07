佩甄透露10年前老公王祚軒在大陸衝刺事業，兩人為此關係緊繃。（緯來提供）

受到疫情影響，風田已經有2年多沒回日本，他坦言相當擔憂年邁父母。（緯來提供）

風田（右）稱讚佩甄像是親切的大姊姊，對他相當照顧。（緯來提供）

「台灣好媳婦」佩甄與從事醫美的丈夫王祚軒結婚14年，恩愛感情常羨煞不少人，談到維持婚姻這件事，佩甄坦言過去王祚軒在大陸衝刺事業時，夫妻倆一度各過各的生活，「他覺得為什麼他那麼辛苦，我還要臭臉，但我想要的不是禮物，我想要的是他的人跟陪伴。」

王祚軒在10年前開始前往大陸拓展事業版圖，當時佩甄正好剛生產完獨自在台照顧小孩，「那時候我遇到狀況都找不到人幫忙，也沒有人可以傾訴。」自認不是緊迫盯人的佩甄透露，當時王祚軒只要忙起工作就會消失，「因為他很放心家裡，每次打電話來都是說『老婆我要忙了』，或是照三餐報平安，我們沒有聊天也沒有交流。」遠距離的婚姻生活，也讓2人婚姻陷入緊繃。

好在經過溝通，王祚軒決定改變工作模式，把大部分時間留給妻兒，回想起那段生活，佩甄坦言一開始都用臭臉、碎念來表達內心不滿，久而久之就累積成負面情緒，讓丈夫更加無從幫忙，「後來我發現撒嬌很有效，『我就是希望你在我身邊』、『家裡燈泡壞很久，我每次經過都很害怕，需要你來換』，讓他有種被需要的感覺。」

佩甄表示過去10年都把重心放在小孩身上，不知不覺忽略父母親正漸漸衰老，近2個月的周一下午，她刻意將工作排開，陪媽媽在家裡做瑜伽，「我希望她開心有人陪、保持健康。」佩甄表示近2年因為疫情的關係，老人家都因為無法出門，變得更憔悴、衰老，為了希望媽媽能走出家門，特意安排瑜伽老師到府授課。

出道22的年佩甄，談及出道後是否發生過懊悔或是覺得對不起家人的事？佩甄表示出道時，保守的父母雖覺得不妥，但還是決定全力支持她，唯一一次令父母感到不開心的事，是她為了雜誌拍攝清涼泳衣照、穿泳裝上綜藝節目，原先父母沒有多想，是後來親戚們指手畫腳，讓父母漸漸不開心，佩甄解釋，「我也不喜歡拍這個，我拍的時候也很難過，不知道這樣對不對，但為了曝光只能做一點犧牲，我一定會轉型，讓觀眾看到我的內在。」

佩甄和風田首度合作，在緯來綜合台《一次搞定》搭擋主持，談及2人對彼此的第一印象，久未與小鮮肉合作的佩甄笑說：「好年輕、體力好好」，她透露未合作前，覺得風田帥、活潑、反應快，合作後才發現原來他安靜又內斂，風田則是用「舒服」來形容2人的默契，他表示佩甄親切沒有前輩架子，「她很像姊姊，都會接我的幹話，相處起來真的很輕鬆」。

受到疫情的影響，風田已2年多沒有回日本，心繫年邁父母的他坦言有時會很擔憂家裡狀況，「常想到萬一有天回日本，他們在我隔離期間過世，我會不會見不到他們最後一面？」目前一家人都靠通訊軟體分享近況，關心彼此。

最近熱衷學習俗語的風田，表示會對此感到興趣和吳宗憲有關，「憲哥在節目上講一大串時很帥，雖然我聽不懂，但真的很帥。」至於在演藝圈中最崇拜的前輩？風田不假思索的指出自己最欽佩的人是張立東，「雖然他給人很好笑、愛女生（好色）的感覺，但其實他是個真性情、很聰明的好人，其他人看不起他沒關係，我懂他。」他更用「真愛」形容2人關係。

好脾氣的風田，坦言過去曾在節目上因為嘉賓的一句話動怒，有位嘉賓被問為什麼想出道？對方竟當著他的面說：「因為風田可以當偶像，那我應該也行。」風田表示雖然當下沒有表現出不悅，但其實內心很受傷，之後也盡量避開和對方同台。

今年30歲的他，與女友交往2年，2人對於結婚都抱持著順其自然的態度，「雖然到了適婚年齡，但我工作開起步，加上我很多外景節目，大部分的時間都在工作。」他也透露女友在最近完成凍卵，看著女友為凍卵所做的準備，讓他深刻體會到女生的辛苦。