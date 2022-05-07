俄烏戰火邁入第三個月，烏克蘭境內遭俄軍狂轟濫炸，帶來嚴重的經濟損失，但戰爭對俄羅斯也有非常沉重的影響，每天就需要高達9億美元（折合新台幣約266億）的花費，且這還不包括各國制裁所帶來的經濟損失。

新聞週刊（Newseek）報導，隨著俄烏戰事拉長，俄羅斯未來幾年的經濟可能會受到嚴重打擊；「特戰部隊報導」（SOFREP）總編輯史朋茲（Sean Spoonts）表示，戰事進入第三個月，為了保持對烏克蘭的攻勢，俄羅斯每天需要花費9億美元的戰爭開銷。

根據SOFREP估計，這些花費包括俄羅斯軍人的軍餉、為前線士兵提供彈藥，以及修理損壞的軍事設備；史朋茲補充，俄羅斯發射的數千枚飛彈也是項鉅額開銷，每枚價值約150萬美元。

戰事剛爆發時，外界認為俄羅斯憑藉其軍事優勢，短時間就可以擊潰烏克蘭，豈料進攻後遭遇烏克蘭人頑強的抵抗，軍事行動沒有獲得太大的進展，此外，戰事拖延也為俄羅斯帶來龐大的經濟損失，根據一項研究發現，俄羅斯剛入侵烏克蘭的兩周後，戰損就高達約70億美元。

除此之外，烏克蘭4月擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」，預估損失高達7.5億美元，為迄今最昂貴的戰損。