32歲蔡尚樺有「最正主播」的封號，近年成功轉型為主持人，曾以《全民星攻略》和曾國城共同獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎。8日是母親節，蔡尚樺公開媽媽年輕的美照，不只被網友說母女倆很像，還有人形容蔡媽媽堪比當年的瓊瑤女神，直呼：「不當電影明星有點可惜。」

蔡尚樺今（7日）晚間在社群平台提前祝媽媽母親節快樂：「又到一年一度合法曬媽日！想想照片中這女孩，年齡比現在的我還小，也有自己的理想抱負，卻把自我成長的時間用來陪我成長，用她的青春，成就我的人生。催人老的豈是歲月，而是我們把媽媽從少女變成少婦，不是超人，卻得練就到無所不能。」並隔空告白：「媽咪我全世界最愛的就是妳，祝天下所有媽咪母親節快樂。」

蔡尚樺隨文曝光媽媽年輕的數張美照，還模仿同樣的拍照姿勢，畫面中，可以看到母女倆都有雙眼皮大眼和甜美笑容，五官輪廓幾乎一模一樣，另外一張蔡媽媽手捧蘋果西打、咬著吸管，對著鏡頭回眸一笑，超高顏值讓蔡尚樺不禁稱讚：「驚艷了時光，怎麼沒去演瓊瑤還是拍廣告，決定每年向一張媽咪的美麗舊照致敬，期待大家曬媽照比美大會！」

此文一出，立刻獲得廣大的迴響，包括演藝圈星友林敬倫、林昀希、楊小黎、夏宇童、楊子儀等人都誇讚蔡媽媽非常漂亮、不當明星太可惜，其他網友也一致認同，紛紛留言：「天啊媽媽超級仙」、「你媽真的超美的！基因都傳給你了」、「你們根本雙胞胎ㄚ都好漂亮」、「媽媽有一種趙雅芝的神韻耶」、「氣質也太好了吧」、「很適合去拍瓊瑤的電視劇在水一方」。