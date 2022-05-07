徐若瑄（Vivian）從小父母離異，由母親辛苦帶大，明（8日）適逢母親節，她感念徐媽媽：「一個人沒有外援，拉拔我們3個孩子長大，非常不容易！」孝順的她，也在外婆在世時替媽媽圓夢，蓋一間紅色屋頂且可以抗震及遮風避雨的房子給外婆住，改善了過去的生活環境。

徐若瑄（右）與媽媽感情好。（威威巖娛樂提供）

被問及至今最難忘的母親節，徐若瑄說，當年她懷兒子Dalton的第一個母親節，在新加坡和夫家吃飯慶祝時，席間接到媽媽來電，「媽媽一開口只是一句『女兒，妳好嗎？母親節快樂』，我突然一股想哭的衝動，只好藉上廁所，一個人哭到不行，當時覺得生養自己的母親來跟我說『母親節快樂』，好奇妙啊」。

徐若瑄（右一）感謝媽媽（右二）一手拉拔他們三姊弟長大。（威威巖娛樂提供）

她也分享徐媽媽是個思維簡單善良的人，到現在還像個小女生，哭點也很低，「今年姊姊生日，我送了一束花，裡面放了張我和姊姊的合照，媽媽看到這樣也落淚，覺得我們姊妹感情好好」。而今年母親節，則計畫姊弟3人各準備一道菜，在家陪母親大人一起度過，「因為媽媽平時總是滿身大汗地煮出一桌滿漢全席給我們吃」，所以母親節這天也希望讓媽媽別這麼辛苦做飯，好好享受他們的愛和心意。

徐若瑄在姊姊今年生日，送上放了姊妹倆合照的花束。（威威巖娛樂提供）

徐若瑄與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚近8年，愛子Dalton目前已上小學，因為工作常必須和老公、兒子分隔兩地，她表示每天都會用電話和視訊來關心彼此，疫情到現在已2年多了，也慢慢以共存的心態來接受和習慣，但仍忍不住笑喊：「好想把自己切成兩半，希望有兩個我！一半留在新加坡陪小孩、一個在台灣工作，就不用分隔兩地相思，在新加坡就想念台灣家人、在台灣又牽掛著新加坡家人！」

至於升格媽咪後最難忘的母親節，她說「Dalton第一次寫卡片給我」，看到當時剛上幼稚園的愛子，努力用自己所會的少數英文單字夾雜著圖案，「大大小小不規則扭曲的英文夾雜著圖案」，來表達自己的心意，讓她覺得「好可愛好珍惜」，母愛大噴發地直呼「他的每個第一次都好可愛」。

提到卡片，徐若瑄也憶起，爸爸過世後的第1個父親節，當時她人在新加坡，「每逢佳節倍思親，我因想念父親而落淚，Dalton發現後問我為什麼哭，我說『因為很想念天上的阿公』，當時他才3歲，還不太會寫字，就用很多張笑臉貼紙貼在卡片上來安慰我」，讓她很欣慰孩子如此暖心，但也因此感動不已，反而哭得更慘。

徐若瑄（右）兒子Dalton目前已上小學，母子倆目前分隔新加坡兩地。（摘自徐若瑄臉書）

當媽後，也讓徐若瑄深刻體會到「為母則強」這4字，她因為很早就出道在外打拼賺錢，家事多由媽媽和姊姊處理，生活方面並非那麼有經驗，「尤其怕菜刀，所以對廚房那些事相當陌生、恐懼」，但Dalton出生不久要進入吃副食品階段，她為讓早產的兒子補充營養，買了很多食譜，每天親手做3餐，「不曉得是不是因為不擅長所以很緊張，每次都做得滿頭大汗還胃痙攣，但做著做著就從舞台到砧板台了」。而怕高、怕冷、怕摔又有幽閉恐懼的她，也為了要陪伴孩子，勇敢克服了所有的恐懼，每年都去挑戰滑雪。

另外，她原定昨在小巨蛋開唱，因疫情只好忍痛延期，徐若瑄表示，「心疼粉絲的失落、心疼辛苦付出的所有團隊、心疼全民擔憂疫情的心、心疼病毒給我們大家的生活帶來的巨變，不知道明天會是什麼，所以每天要讓自己沒有遺憾的活著」，也感嘆「雖然各種無奈，但沒有辦法的事，也只能接受，然後好好的生活，跟著生命走」，目前只能調整好自己的心情，轉念並保持樂觀。

徐若瑄（右）與「麋先生」聖皓共同譜寫演唱新歌〈Hi〉。（摘自徐若瑄臉書）

雖然演唱會延期，但她仍然不中斷學習、做新的音樂、體能訓練、吉他練習，寵粉的她，還是決定先在5月10日上架與「麋先生」聖皓合作的單曲〈Hi〉，陪伴粉絲一起度過疫情；她和柯震東主演電影《初戀慢半拍》也將在暑假上映，同時也是今年台北電影節的開幕片，最後她也預告：「會不斷動腦筋準備驚喜給大家唷，打算每隔一段時間就丟出一個禮物，除了陪伴等待演唱會的大家，也是想陪伴大家一起度過這個艱難的疫情，只是既然是驚喜現在當然不能說，敬請期待唷！」