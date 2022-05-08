本土確診個案屢創新高，就有男網友分享世界實時統計數據《Worldometer》公布的數據，發現台灣昨（6日）的單日確診數竟是亞洲第一，且其他鄰近國家都已陸續解封，確診數都比台灣還少，對此，有網友表示「世界真的跟不上呆丸」，也有人直言，台灣才正要經歷確診高峰期，「人家已經經歷過了，沒什麼好比的」。

一名男網友在PTT八卦板以「台灣正式登上亞洲第一」為題發文，並貼出世界實時統計數據《Worldometer》網站截圖，指出台灣昨天的單日確診數正式登上亞洲第一。從數據可見，台灣單日確診數新增3萬6213例，另有10例死亡、韓國新增2萬6714例，另有48例死亡、日本新增2萬1368，另有18死亡、泰國新增7705例，另有62例死亡。

他表示，各國都已陸續解封，包括韓國解除戶外口罩令、泰國開放觀光，入境不用隔離，就連英國足球超級聯賽的比賽會場上，都無一觀眾戴口罩，但上述國家的確診數都比台灣還少，反觀台灣目前仍維持超低死亡率，八卦板卻一堆恐慌仔覺得台灣快完了。

貼文一出，不少網友紛紛回應，「世界真的跟不上呆丸」、「之前韓國一天60萬確診只有台灣大驚小怪」、「超前部署等於缺口罩、酒精、疫苗、衛生紙、雞蛋」、「我們在往上升，別人是往下降」、「台灣之前把自己的防疫能力吹捧得越高，現在就跌得越深」。

不過也有網友直言，其他國家是因為確診高峰期已過，才推動脫口罩令，而台灣正準備經歷這段高峰期，確診數當然比他國更高一些，「人家已經經歷過了，沒什麼好比的」、「其他都在收尾了，台灣準備高峰而已」、「高原期過後也會跟國外一樣下降，該感染的都感染完了」。