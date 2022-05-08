今年母親節遇上台灣新冠肺炎疫情成長期，不少家庭聚會取消了，全球人壽建議，不如趁機好好檢視媽媽們的保單規劃，善用人生五大補帖，替媽媽們打造完善的保險規劃。

台灣女性初胎生育年齡愈來愈晚，根據內政部統計，台灣女性初胎生育平均年齡為31.09歲，生母平均年齡為32.2歲，當女人成為母親之後，在人生中多一個身份，卻也增加了無限的責任。

第一帖為「住院日額型醫療險加上實支實付型醫療險」；全球人壽表示，媽媽的醫療險規劃首重實支實付醫療險型，且保額一定要高一點，以填補未來需要自費的醫療及雜支費用，可以考慮有提供高齡時期實支實付保障的醫療險；居家療養或是須請假養病造成薪資損失等相關費用很容易被忽略，建議可透過住院日額型醫療險來填補經濟損失。

其次，是「手術險加意外險」；要注意是否有包含「特定治療處置」或「門診手術」，才能擁有完整的保障；若是有在外工作的職場媽媽，則一定要加保意外險，避免通勤時或工作期間發生意外，衝擊家庭。

第三帖則是「一次性給付重大傷病險加上多次給付型癌症險」，不能忽視癌症或重大傷病帶來的威脅，可透過一次性給付的重大傷病險搭配多次給付型的癌症險，來減輕初期大筆醫療支出及後續治療的負擔。

第四帖是「長照險」；轉嫁家庭責任時期因疾病或是意外造成的長照風險，或是退休後因逐漸退化而產生的照護需求，長照險都可以派上用場。

最後一帖是「利變型終身壽險」；全球人壽表示，媽媽們要替自己規劃退休金，穩定退休後的財源，才能好好享受退休生活，建議透過利變型終身壽險，除了增加自己的保障額度，也可藉此加快保單價值準備金的累積速度，輕鬆達成想要的退休生活。