身為亞洲烘焙器具龍頭，全台有超過8成的烘焙模具都由三能生產，二代張志豪，如何靠危機意識打破舊有製造商思惟，推動產品和行銷創新，讓公司營收在疫下創上市來歷史新高？

台中大里工業區的廠房內，產線員工將鋁合金板放入油壓機內，下一秒，一個麵包烤盤就成形。這裡，是亞洲最大的烘焙器具廠商——三能食品器具。

該公司生產的吐司盒、烤盤、蛋糕模、麵包夾等烘焙器具外銷到全球36個國家。在台灣，從平價的全聯阪急麵包、多那之蛋糕烘焙，到一條要價上百元的嵜本高級生吐司專門店在內，共有8成的烘焙業者使用它的產品。

連續3年EPS逾3元

2021年，該公司合併營收突破新台幣20億元，創下上市以來的歷史新高。儘管疫情最嚴峻的近兩年，烘焙器具材料不銹鋼價格大漲，許多烘焙業者飽受疫情影響，獲利衰退，但三能仍逆勢交出連續3年EPS（每股稅後純益）都超過3元的成績。

讓這間亞洲烘焙模具王，在國際原物料節節攀升之際，還能維持穩定獲利，同時創造業績新高峰的關鍵，是三能二代接班人的危機意識。

時間回到2014年，三能董事長張瑞榮在董事會中拍板，宣布公司要掛牌進入資本市場，此時，作為第二代的張志豪卻不認同父親的作法。「會議中空氣突然安靜，因為全場只有我一個人舉手反對，我不認為當時的公司準備好了。」三能集團行銷總監的張志豪接受《今周刊》專訪時，一語道出當時決定推動轉型的初衷。

三能雖是烘焙器具龍頭，但他擔憂，三能有8成產品都透過經銷商銷售，對於終端市場敏感度較低，長期下來忽略了第一線使用者的想法。2018年三能自結營收衰退6.35％，其中台灣市場更衰退約20％，對張志豪來說是個不小的警訊。

「過去那個年代，都是廠商出什麼產品就用什麼，不好用就看看國外有沒有適合產品，三能大概也是看到這個問題，決定改變，」知名麵包師傅吳寶春觀察指出。

轉型的關鍵，是打破舊有製造商思惟，導入主動了解使用者需求的服務業精神。這聽來簡單，其實要成功換腦袋並不容易。2018年，三能推出新品牌SANNENG Premium，投入上千萬元，開發首把具抗菌效果的碳纖維廚師刀，甚至還花了2、300萬元的行銷費用，將新產品送給許多知名廚師。但，一把刀要價3千多元，是一般產品的2、3倍，最後銷售成果並不理想。