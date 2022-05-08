根據《財訊》報導，大陸清零政策導致物流斷鏈。(圖/財訊提供)

大陸清零政策導致物流斷鏈，是真正衝擊台廠科技業第二季表現的關鍵；但撇除封城問題，真正讓市場擔心的，其實是「全球需求」的問題。

昆山和台灣科技業的關係有多緊密？根據陸媒《財經》雜誌報導，至2020年底，台商在昆山投資總金額達645.9億美元（約合新台幣1兆9千億元），有10萬台商在昆山生活，台商為昆山創造50%工業產值，進出口產值70%。

如今台商卻遇到前所未有的挑戰，因為疫情爆發後，自3月28日開始，上海首度進行高強度封城（大陸官方稱為封控）。4月1日，昆山也嚴格封城。4月22日晚間，昆山市政府發出疫情防控「第72號公告」，公布昆山「封控區」和「管控區」範圍，要求封控區內「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區內「足不出區、嚴禁群聚、錯峰取物」，意思是，在管控區內，如果不出廠區，區內仍能有限度活動。經過1個多月的封閉管理後，昆山才在本月6日全面復工。

《財訊》報導指出，由於台商廠區一般都不小，能自給自足，因此多半採閉環生產，生產線上人員動線限縮在宿舍到生產線之間的「兩點一線」維持運作。因此，對台商最大的影響不在於停產，而是在物流斷鏈。

以載板大廠欣興為例，目前有兩家公司位於昆山，分別生產PCB和軟板，第一季的產能占全公司13%，「我們公司沒有人染疫，每天做核酸檢測」，目前生產不是太大問題，「但料件進貨和出貨比較困難，物流每天都在變，難以掌握」業者透露，即使能生產，產品如不能及時運到客戶端，將影響營收認列，這兩座廠四月能認列的營收恐低於往年的5成。

根據《財訊》報導，這一波大陸物流大斷鏈，讓大陸公路運輸、港口和空運，都因為大陸清零政策產生的現象，飽受衝擊。

例如，為了管理疫情，要用公路運輸貨品時，要提前一天分別向出發地和目的地報備。過去2百公里的路程一天可以送貨完成，現在加上兩地報備，至少需要3天以上，但是司機的核酸檢測報告只有48小時有效。

《財訊》分析，大陸的大數據管理，也變成新的障礙。防疫期間，大陸公信部和三大電信業者合作，推出「行程碼」，能顯示司機過去14天停留過的大陸城市和國家。但在清零政策下，司機只要在高風險地區停留超過4小時，行程碼會被標注星號，不但無法卸貨；更要命的是，多地要求司機「不帶星」才能通行，如果不幸在疫區被攔下，即使人沒下車，恐怕連回家都成問題。

值得關注的是，封城還可以靠調度位於其他地區的工廠生產撐過去，同時申請復工，等待重啟。但更大的問題是，清零政策如果影響大陸的內需，加上美國也正在升息抑制需求，消費者過去兩年早已買進大量電子產品，今年下半年電子業旺季需求還存在嗎？

尤其對供應鏈集中在大陸的PC、面板等消費性電子產品公司來說，目前多家台商表示，原本封城前就覺得需求沒有很旺，現在如果解封，出貨高峰就只是向後遞延，「今年下半年還有沒有高峰，就很難說了」。但供應鏈已傳出，消費性電子供應鏈IC庫存持續上升，「大部分成熟製程IC，第3季開始可能就會平衡，甚至部分供過於求」。