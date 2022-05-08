根據《財訊》報導，受到美股大逃殺牽連，台股4月25日重挫超過400點，盤面綠油油一片，電信三雄成為法人資金的避風港，中華電、台灣大表現抗跌，遠傳挾著獲利題材更一舉創下波段新高。

《財訊》報導指出，進入法說會旺季的電信股，均已公布今年首季自結，遠傳隨著數位轉型效益顯現，來自於物聯網服務、雲端服務和企業專網專案的營收維持高度成長。同時，個人數位服務中的遠傳friDay購物年成長率達23％，統計首季新經濟營收占比達18.4％，年成長率高達27％，使得遠傳首季獲利大增近三成、每股稅後盈餘0.71元，成為推升這一波股價強勢上漲的最大利多。

此外，《財訊》分析，遠傳合併亞太電信一案，已於亞太電4月15日股東臨時會中通過，外資連續買超遠傳38個交易日，持股比率拉高至22.7％，投信與自營商也都站在買超。

根據《財訊》報導，中華電信首季稅後盈餘90.2億元，年增2.5％。台灣大則是三雄當中唯一獲利衰退者，首季稅後盈餘27.2億元，年減4％。台灣大說明，因去年同期業外與所得稅基期較高影響，如排除一次性因素，稅後淨利年增約25％。