根據《財訊》報導，2022年以來，房市很不平靜。自央行總裁楊金龍宣布政策利率調升1碼引發譁然，這是暌違十年首度升息，接著整個2月分，台南、桃園、基隆都陸續傳出預售案場遭稽查的違約事項。對照329檔期推案金額再創5年新高、總銷達7千億元推案量，顯得有些格格不入。雖然，近來傳出南部市場量縮價跌的訊息，但整體基期已經拉高，市場仍充滿詭譎氣氛。

國內獵地王興富發總裁鄭欽天接受《財訊》專訪時，特別從原料、剛性需求等實際數據分析，他指出此波房市不但「漲價有理」，而且在中南部的買盤支撐下，營建業的多頭至少還有7年！

中南部潛力買盤 支撐需求

鄭欽天首先提到看好中南部的理由，許多企業在中南部設廠帶來的就業機會，會持續發酵，進而帶動薪資提升。他以自己的朋友為例，去年赴台南設廠從北部帶了4位員工，如今加上當地的員工已增加到60人；近期又打算去高雄設廠，想招募5百位員工。或許這一兩年看不到薪資大增，但是3年後絕對會有感受，因為來設廠的，都是屬於利潤高的產業，並坦言未來十年興富發的營收獲利，會在桃園以南。

《財訊》分析，中南部的漲價效應，是因為房價基期低，造價一跳上來，房價就直接漲20至30%。鄭欽天舉例，以電焊工來說，原本一日的薪資為2千、3千元，而今8千元，技術好的甚至上萬元。一則因中南部大舉設廠；二則風力發電也搶走許多電焊工；三、過去南部案量不多，投入營建業的年輕勞工有斷層，都使得南部的發包成本比中北部高。

又桃園模板一平方公尺6百至7百元，高雄則要1千1百至1千2百元，高出1倍。中南部平均房價在40萬元以內，造價成本漲了6、7萬元，就幾乎占了15%，加上建商也要賺錢，所以此次中南部房價大漲，有20%幾乎都是通膨、工資、材料大增的加總所致。

鄭欽天忍不住說，自家有案子原本計算造價9萬多元，如今發包變成16萬元，「一坪差7萬元，我要去哪裡賺7萬元？全部都吐給工資了。」算到最後倒賠五千萬元，還有向客戶承諾的工期壓力，不準時完工還要罰錢，「其實好想賠給客人不要賣了，他交訂金10萬元，我還他20萬元，不然賠總價的15%都划算……」