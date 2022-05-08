循環經濟當道，但你有想過，廢棄的電腦、電視、冰箱……，最後都去了哪裡嗎？

走進位於台中水美工業區的惠嘉電實業，廠區裡成堆的廢家電，經過分類、清洗、拆卸、再處理流程，變成可再利用的材料，光一天就能處理上千台廢棄電冰箱，成為中部第一大廢家電回收處理廠。

因父親一句話轉身接班

毫無考核制度，事業難突破

「我們永遠要去想，怎麼讓這些廢棄物的價值再高一點，還能不能做其他使用？」惠嘉電董事長林雍偉說。4月中，惠嘉電宣布投入逾10億元，在彰濱工業區蓋新廠，進一步擴大再生塑料處理產能。

41歲、曾任麥肯錫分析師的林雍偉，為何會跨入廢棄物處理業？

台大畢業，待過諾基亞、麥肯錫國際級企業，林雍偉原先想一圓出國念書的夢，沒想到，10年前父親的一句話，改變了他的人生，「他（父親）說：『不然你先回來幫忙。』結果我頭就這樣洗下去了……。」

少年頭家剛上任，挑戰卻接連而來。

林雍偉回憶，2013年左右，主要靠政府補貼、過去「很好賺」的處理業因新業者加入，競爭日益激烈，公司卻跟不上時代改變，「那時候我們公司沒有人用email，更不用說管理制度，一直都是比較舊的思維。」

像企業常見的績效考核，惠嘉電也欠缺制度化管理方式，久而久之拖累營運效率，讓他一接班就沒有蜜月期，設法從最根本的組織制度改起。

為了加強管理力度，林雍偉把公司分為4大事業體系，事業體採利潤中心制，自負盈虧，改變原本吃大鍋飯的分配方式，先讓公司運作上軌道，再找出創新的可能。

「環保產業很容易有一種迷思，我們要合法合規，這沒錯，但往往被綁住，很多框架突破不了，」年輕沒包袱，他看不慣產業慣習，認為與其靠政府，更該靠自己，盡可能提升廢棄物的再利用價值。

例如，同樣是廢塑膠，惠嘉電卻額外投入研發、認證，開發新配方和技術，把它變成更細緻、可再利用的塑膠粒，價格就比原本的塑膠片高出3成到5成。

先弄清方向，員工才好做

更幫主管報名課程，拚升級

但當事業越做越大，如何讓團隊跟上公司步伐、一起成長，成為他眼前最大難題。

「到底我們的使命是什麼？我給部門每個人的目標，跟公司的使命有沒有串聯？」但企業訂願景和使命，有什麼難？林雍偉坦承，過去他也認為，這不過是老闆說說的「口號」，員工根本不會記得，自從上了商周CEO學院的「經營3學」、「變革管理」課程後，才明白，唯有領導者先搞清楚方向，團隊才知道要往哪走。

「沒去上課，以前不會有這些想法！」他提起課堂上提到「願景方程式」：企業願景＝用（產品和服務）做到（事）實現（價值），對比原本的願景發現，不僅概念模糊，無法展開成具體執行目標，員工當然不知道怎麼遵循、落實到日常工作中。

因此，他把惠嘉電的願景改成「為人類打造零廢棄全循環的宜居環境」，使命則是「用專業、全方位的資源循環再生服務，成為客戶永續發展的最佳夥伴」，接著列出誠信、創新、敏捷、人本4大經營理念與企業文化，並在4月底對經營團隊說明，往下制定明確、可量化衡量的KPI。

「不花成本培養人才，就不要怪說找不到人才，」為了建立與經營團隊間的共同語言，林雍偉還幫8位一級主管報名商周的幹訓班，經過4天課程，透過理論與實際案例，培養領導與管理能力。

「看老闆一直在進步，我也要跟上他的腳步，」惠嘉電管理處副總經理董翠菁說，一級主管平常工作忙，沒空進修，但看見董事長不斷提升自己，也激發她的學習動力，不只當個管理者，更練習從領導者的角度看事情。

像是，如何建立系統性思考的能力，課堂上便教大家「看問題的5大層次」，一層層拆解問題，避免見樹不見林，「更重要是隨時提醒自己，把觀念、工具拿來用，不然學了真的會忘記。」

10年前意外接班，一路走來，林雍偉深知，雖然身處傳統產業，但改變要成真，只有自己往前衝，還不夠，關鍵是團隊能否跟上一起走。