國民黨立委呂玉玲日前宣布參選桃園市長，台北市議員羅智強也已經遷戶籍並將辭職議員身份參選，究竟國民黨會派誰出戰市長，備受各界關注。港媒6日分析指出，「呂羅之爭」在五月進入第二階段，是否會兩敗俱傷？就看競爭過程雙方擦槍走火的程度。

根據《中評社》報導指出，羅智強選在五月四日把戶籍遷入桃園，正式成為桃園人，他從購屋、入籍到即將宣布辭去台北市議員，顯然是有一定節奏與章法，也會緊扣新聞議題，加上他不留後路、孤注一擲的做法，展現了他的參選決心。

不過該篇報導認為，羅智強這種作法，不論對桃園在地的呂玉玲或黨主席朱立倫來說，都投下了一顆震憾彈，其中呂繼續向前衝（強化地方的行程）的作法已很明顯，接下來就是黨主席朱立倫如何回應了。

另外，羅智強昨（7日）宣布「桃園+」行動競選總部及發言人何元楷亮相，展現參選桃園市長的決心。他說，把自己定義為走入人民的市長參選人，我的辦公室就是馬路，行動總部稱為桃園小金剛，一方面是宣傳車也可以辦戶外座談會，是多功能的競選戰車，能夠是一個新的開始。