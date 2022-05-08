美國總統拜登4日宣揚其削減聯邦預算赤字和低失業率等政績，卻未受大眾關注。美國媒體指出，拜登政府因熱衷於俄烏戰爭的反俄行動，以及嚴重的通膨問題，似乎正走上「不歸路」，讓美國人民極度失望，更讓民主黨面臨「迫在眉睫的政治災難」。此消息引熱議，不少台灣網友相當擔憂，認為蔡政府若不斷跟進美國的制裁腳步，恐重創自己的民生經濟。

美國「有線電視新聞網」（CNN）報導指出，拜登4日在記者會中，吹捧美國政府能在2022財年底前再削減達1.5兆美元（約新台幣44.3兆元）的聯邦預算赤字，且美國失業率已降至近50年來的低點。記者卻僅關注俄烏戰爭相關問題，以及美國最高法院據傳將推翻承認婦女墮胎權受憲法保障的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，讓拜登失望的表示：「沒人想問關於赤字的問題，對吧？」

不僅如此，CNN於4日公布，委由獨立研究機構SSRS進行的最新民調，顯示高達55%受訪民眾覺得拜登的政策讓美國經濟狀況惡化，僅有19%認為其方針對經濟有利、26%稱無影響。

此消息掀熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關新聞留言：「連歐美都受不了了，蔡政府別再湊熱鬧，硬要跟人家搞什麼制裁」、「我們有資格制裁人家媽？疫情先顧好比較重要吧」、「嚇死！別搞到最後台灣人自己民生經濟受影響，那就笑死了」、「這場戰爭已變成意識形態之爭」、「一切都是民粹的惡果」。