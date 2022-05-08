母親節這一天，送什麽禮物給媽媽才好呢？根據統計，台灣女性平均在49歲左右進入更年期，這是女性身體健康的重要轉換期，許多健康指標在這個期間內迅速變化，若未能穩定調控，恐會走向快速老化。《健康療天室》特別走訪健檢中心，針對女性更年期前後可做的健檢項目一一了解，共同關注媽媽的健康指標。

母親節送媽媽健康！醫提醒：更年期女性必做健檢項目，能揪出早期病變，早期治療。（影音來源／健康療天室提供）

●50歲後 女性三高發生率大於男性

依據國健署統計， 50歲之前女性之高血壓、高血糖及高血脂之發生率的確普遍低於同年齡層的男性，但在更年期後，三高發生的比率就大於男性，顯示女性更年期後，三高是一個不能輕忽之健康議題。

除此之外，人體骨骼的骨質大約在20至30歲會達到最高峰，之後骨質逐漸減少，而女性在停經後，骨質減少的速度會加快。有些中高齡患者，可能只有出現身高變矮、駝背的外觀變化，這些患者平常不會覺察到它的存在，大多不以為意，但是只要一個輕微的跌倒，或是彎腰搬運物品，就有可能造成骨折。

癌症指數則是另一個需要重視的健康指標。包括乳癌、子宮頸癌等婦癌及肺癌、甲狀腺癌等癌種，都可以透過健檢早期發現。

●醫學影像健檢 全身七大部位逐一檢視

臺安醫院影像醫學科石爵華醫師指出，不具侵入性且沒有輻射線的磁振造影(MRI)健檢，可以作為透視身體健康狀態的工具之一。針對包括腦部、頭、頸、胸腔、腹腔、骨盆腔、全脊椎掃描等全身七大部位，進行全面性觀測。

（圖／健康療天室提供）

（圖／健康療天室提供）

●不抽菸也得肺癌 低劑量電腦斷層助揪早期病變

近年來，許多未吸菸或平日並未接觸過多廚房油煙的婦女，也難逃肺癌。醫師提醒，胸部X光雖是最簡易、迅速且無痛、輻射劑量最低的肺癌初步篩檢，但僅能辨識1公分以上的病灶，還可能因腫瘤所處位置不同而影響判讀。建議45至75歲、有抽菸或置身二手菸環境、有家族史的高風險族群，透過低劑量電腦斷層(LDCT)檢測，早期發現結節並且進行判讀，作為需立刻治療或定期追蹤即可的依據。

醫師也強調，如果經濟上許可，當然可以安排全套的檢查項目；若如果預算有限，建議針對自己過去的病史和家族史，例如癌症、心血管、三高等，或是目前身體有哪些症狀，選擇對應的檢查項目。同時提醒媽媽們，健檢後也要針對異常項目，進行積極治療或是生活調控，才能實際打造健康體適能，為健康餘命打下基礎。