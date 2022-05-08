想要強身健體，可以服用維他命或含礦物質的保健品，補足身體缺乏的營養素，強化免疫力。維他命一整天都可服用，但若選對時間，便能提升吸收效率；如果搭配錯誤食物，則恐引發副作用。

●水溶性維生素：B群空腹吃、C配飯服用減少腸胃不適

身體攝取水溶性維生素後，會自動吸收所需量，其餘經排尿代謝，較難長期儲存體內。若想確保攝取足量，就需定時服用，平常也可以透過飲食來補足。

水溶性維生素包括維生素B群和維生素C。葉酸、核黃素等維生素B可在深綠色葉菜、豆類、動物內臟、堅果中找到；維生素C則常見於綠色蔬菜、番茄和柑橘等水果中。

水溶性維生素可在任何時間點服用，但空腹吃吸收效果最好。專家建議，早上起床後、餐前半小時、或餐後2小時，是較佳服用時間。

不過，美國俄亥俄州立大學衛克斯奈醫學中心註冊營養師利茲．魏南迪（Liz Weinandy）也提醒，抗壞血酸的維生素C酸度較強，有些人空腹吃會導致噁心，她建議用餐時一併搭配維生素C，可以緩解腸胃不適，也比較不容易忘記吃。

●脂溶性維生素：A、D、E、K飯後吃吸收最佳

維生素A、D、E和K都屬於脂溶性維生素，透過血液系統運送，若是超量攝取，身體會貯存到肝臟中。脂溶性維生素會溶解於油脂，搭配油類攝取更能促進吸收，飯後服用維他命的效果更好。

值得注意的是，澳洲皮膚癌專家尼爾（Dr Rachel Neale）曾提出，維生素D對呼吸道的免疫相當重要，如果感染新冠肺炎的患者維生素D攝取不足，很可能加重病情。

除了口服攝取，維生素D主要透過人體自身合成，適度曬曬太陽能促進產生。不過如果體內的維生素D濃度太高，可能會造成腎臟和心血管負擔。

(示意圖/Shutterstock)

●鐵質配飯吃 睡前吃鎂能助眠

鐵元素和水溶性維生素類似，空腹時攝取吸收最佳。但魏南迪也說，空腹服用鐵質恐致腸胃不適，因此建議在午、晚餐後服用。此外，攝取含鐵營養素應避開咖啡因及奶類，以免與鐵質作用、影響吸收；若與維他命C搭配，則能促進吸收。

鎂元素能強化骨骼、降血壓、緩解偏頭痛，還具有助眠功效。營養師因此建議，睡前服用含鎂營養品，可以提高睡眠品質。

●服用維生素應適量、避免與藥物交互作用

適量服用維他命對身體有益，但過量攝取可能引發副作用。此外，民眾也應注意藥物和維他命是否會交互作用、影響藥效，比如攝取抗凝血劑華法林（Warfarin），就不應服用維他命K。

針對懷孕婦女，午餐後服用綜合維他命是最理想時間，但應注意攝取量，攝取過多維他命A，恐將有害寶寶健康。