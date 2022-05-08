營養師教你煎魚小技巧！想要煎出熟度恰好、魚皮不沾鍋的漂亮魚肉，務必要注意的是：鍋子一定要經過1步驟再放油。

康寧醫院營養師陳詩婷以鯧魚為例指出，鯧魚含有豐富的不飽和脂肪酸，有降低膽固醇的功效，對於高血脂、高膽固醇血症的人，是一種不錯的魚類食物。另外，鯧魚含有豐富的鎂元素，對冠狀動脈疾病有預防作用，非常適合有心血管疾病的人當成日常魚類來源。

●怎麼吃？

煎魚最怕魚皮焦掉！魚屬於蛋白質，若遇高溫焦掉，會產生致癌物質，所以，煎魚最好是煎到金黃色即可，若不小心焦了，此部位應捨去不吃；每餐約可吃2份3指大小的鯧魚，即可符合一餐蛋白質的攝取量。

●煎魚小技巧

擔心魚被煎到破皮？魚肉本身富含水分，所以煎魚時，水分會從魚身滲出，如果鍋子熱度不夠，就容易煎出支離破碎的魚。

因此，熱鍋的步驟很重要，可以先開大火，讓鍋子完全燒乾後，再放油，熱油約20秒後，再下魚，這時魚皮的蛋白質會馬上凝固，就不容易沾鍋。

●香煎花鯧

．食材：花鯧1條、薑3～4片。

．調味料：米酒1大匙、鹽適量。

．作法：

1.將米酒抹在魚身，去除腥味；接著抹上鹽巴醃約20分鐘。

2.入鍋前先將魚身多餘的水擦乾。

3.熱鍋後再放油及薑片，爆香之後將魚置入鍋中。

4.轉中火，蓋上蓋子，約煎5分鐘後再翻面，兩面煎到呈現金黃色即可。