天氣潮濕又悶熱，已能感受到夏天的腳步。中醫師賴睿昕指出，時序進入「立夏」後，也象徵進入夏季，飲食建議以清淡為主，立夏時節飲食上如果偏愛辛辣、味重，還有甜的口味，這些肥甘厚膩食物過多攝取，容易導致腸胃濕熱影響運化功能。

●立夏時期如遇梅雨季節遲來 易導致身體水分代謝出問題

當脾胃沒有辦法把所有東西都轉化為人體能夠利用的營養成分的時候，那些沒有被轉化的東西，就變成中醫認為的濕熱邪，留在體內，導致渾身發沉無力、頭髮油，臉上油以及腹部凸出、水腫肥胖、免疫力下降等症狀的發生，這時因為低下的免疫力就很容易被新冠肺炎所侵襲。

古話說：「千寒易除，一濕難去。濕性黏濁，如油入面。」而綠豆薏芢湯有消暑祛濕的效果，可以多多食用，有助於去除身體的濕熱。

賴睿昕解釋，立夏時期如果碰上梅雨季節遲來，很容易導致身體水分代謝出現問題，通常人會變得口渴，喝水也常常不容易解渴，身體容易水腫，常覺得早上小腿比較細，但是到了下午或傍晚就覺得小腿變脹，早上起來發現自己兩頰或眼下浮腫，常常容易覺得疲倦，頭昏沉像戴了帽子或裹了濕毛巾，大便稀軟，有時不成形或者黏黏的難沖掉。

●天氣濕熱沒胃口 改善食慾不振 飯前適量喝點湯

如果很容易得腸胃炎拉肚子，女生分泌物多，甚至時常感染，有異味及搔癢，以上都是立夏節氣常常出現的症狀，這時太甜的熱性水果如菠蘿蜜、榴槤、芒果都屬於助濕之物，不宜多吃，特別是當明顯感到環境濕氣帶來的不適時。

而生冷食物、冰品或涼性蔬果，會讓腸胃消化吸收功能停滯，也不宜無限量食用。建議生菜沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等，最好在烹調時加入蔥、薑，降低蔬菜寒涼性質。

天氣濕熱就會常常覺得沒胃口，若想改善食慾不振，賴睿昕建議吃飯前適量喝點湯，如菜湯、魚湯、肉湯等能促進消化液的分泌，有助於促進食慾，吃飯時可以搭配一些涼的粥類，如綠豆薏仁湯、絲瓜湯等一起吃，既可以補充鈉、鉀等電解質和水分，又能增加食慾。

●立夏養生推薦蓮藕食療 生藕、熟藕各具有不同功效

立夏養生食療可以推薦蓮藕杏鮑菇湯安神潤肺養胃，可以有效促進食慾，蓮藕就是食療養生聖品。賴睿昕進一步說明，以中醫觀點來看，生藕、熟藕各具有不同的功效。

生藕性味甘寒，可清熱生津、涼血止血、散瘀，適用於口乾舌燥及火氣大的人；蓮藕煮熟後，性由寒轉溫，有健脾養胃、補氣養血、止瀉的效果，適合胃腸虛弱、消化不良的人食用。

也可自製蓮藕汁，做法很簡單，就是把蓮藕煮熟（或蒸熟），再加水、冰糖，用打果汁機打成汁即可馬上喝了。

【養生食補】自製蓮藕汁

▸材料：蓮藕、冰糖

▸快鍋做法（用電鍋蒸熟亦可）：

（1）蓮藕連皮洗淨、切段（連皮一起吃）。

（2）置入鍋內，加水蓋過蓮藕。

（3）蓋上快鍋蓋，中大火加熱到快鍋指示器上升到第2條紅線，轉小火煮30分後關火。

（4）快鍋洩壓完成，取出蓮藕，就有煮的軟綿不爛的蓮藕了。

（5）煮好的蓮藕塊冰在冰箱，想喝熱的蓮藕汁，就可以用熱水和冰糖一起下去打果汁機打，馬上就有1杯溫熱的蓮藕汁了。