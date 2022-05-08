奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/9～5/15星座運勢，金牛座事業運最旺，巨蟹座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，射手座金錢運需要留意。水瓶座整體運勢高達5顆星，是超級幸運兒。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友自信心下降，對周遭的朋友產生不信任感，不能採納他人的意見，建議下周多敞開內心接受他人。

▍金牛座

整體運勢★★★

下周金牛朋友顯得比較消極，做事提不起勁，有一部分原因是意識到自己的不足，開始思考增進自己實力的方式。下周事業運最旺，在職場上非常努力，單純想要把任務做好，因此獲得許多正面評價。

▍雙子座

整體運勢★★★★

下周雙子朋友的生活充滿踏實穩定的感覺，擾人的事情減緩許多，讓你在下周感到開心、愉悅。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友能掌握手邊的事情，徹底發揮實力，讓自己感到萬分的安心，也因為如此，自信提升許多，面對許多事情都穩定不少。下周愛情運最旺，感情將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展，建議如果想改變，要好好把握下周。

▍獅子座

整體運勢★★★

過去一段時間總是受到規範束縛，雖然感到不悅但還是會遷就現況，不過下周心態將有明顯改變，獅子朋友顯得積極許多，不再念舊或守著既有模式。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友顯得很沒勁，主要是因為冷漠感提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。事業運需要留意，對自己的未來感到無力，不知道自己能做些什麼改變。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤座朋友狀態較為安靜平穩，過去煩人的事情或工作，都漸漸地緩和下來，不再像以往那麼惹人厭煩。下周金錢運最旺，正財運良好，如果有海外投資的朋友，下周或許能為你進點小財，而有意投資的朋友，則建議海外標的會比較好喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍的朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣，造成思考變得不夠縝密，要避免下錯誤的決定。

▍射手座

整體運勢★★

下周射手朋友感到束縛，許多事做起來感覺綁手綁腳的，這樣的感覺有一部分是自己導致的，過往許多失敗的經驗在下周重新浮現，讓你失去信心。金錢運平淡，不建議出手投資，否則很可能會被套牢。

▍摩羯座

整體運勢★★★

下周摩羯朋友做事比較畏畏縮縮，對於未知的新事物感到恐懼，下周有機會接觸新事物，但自己卻因為恐懼而拒絕了這樣的好機會。

▍水瓶座

整體運勢★★★★★

下周水瓶朋友的生活充滿強烈穩定的感覺，外在的活潑與熱情，轉入了內心沉穩的層面，進而對周遭一切都感到十分滿意。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友情緒起伏較大，面對一直以來堅持的事情感到無力。另外下周可能會自我懷疑，要避免無謂的檢討，以免失去一些好機會。感情方面不太順遂，雙方的問題逐漸浮現，雖然彼此願意嘗試溝通，但效果不彰，要注意下周彼此因情緒而導致的摩擦。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】