5月報稅季開跑！截至110年底，參加自願提繳退休金人數達到83萬4,645人，勞保局再次提醒勞工若有自願提繳退休金，自提的部分將全數從「個人綜合所得總額」扣除，最多扣10萬8千元為上限；若以最普遍的中低所得者稅率來計算，最高能夠省下2萬1600元。

勞退新制2005年上路後，除了雇主每月需提繳勞工薪資6%到其個人專戶中以外，勞工也可自願提繳最高6%的退休金，即為「勞退自提」；而參加自提退休金，不僅能夠彈性調整自提比例，還能夠為退休金多一分保障，其中最大的優勢則是有「節稅」效果。

根據《勞工退休金條例》第14條規定，自願提繳之退休金，不計入提繳年度薪資所得課稅；這也代表勞工在申報綜合所得稅時，自提的部分將從個人綜合所得總額中扣除，這6%不會被課稅。

勞保局舉例：勞工110年度每月工資總額新台幣4萬5000元，全年薪資所得（含年終獎金）為63萬，當年已自願提繳勞工退休金3萬2,976元（提繳工資45,800元 x 6％ x 12個月），則公司應為勞工開立之扣繳憑單「給付總額」為59萬7,024元（63萬元－3萬2,976元）。

不過，如果勞工每月薪資所得超過15萬，即以勞退月提繳工資最高15萬元和自提6%計算，每年從年度薪資所得總額中扣除的自提上限為10萬8千元（15萬元 x 6％ x 12個月）；勞保局補充，若勞工受雇2名雇主以上，且都有參加自提退休金，也同樣以10萬8千元為上限。

從勞工普遍所得稅率5%、12%和20%，試算自提所帶來的節稅效益：所得稅率5%者，可省下5400元；所得稅率12%者，可省下1萬2960元；所得稅率20%者，則可省下21600元，薪資所得越高，自提節稅的效果就越顯著。

此外，勞退自提其實並非免稅，而是「遞延稅負」，代表現在自提的6%雖然可從當年度綜所稅總額扣除，但請領勞退金後仍要被課稅；不過好處是，大多勞工未來退休後不在職居多，可適用低所得級距節稅。