俄烏戰爭開打至今，俄羅斯多次威脅要對給予烏克蘭大量軍火援助的北約動用核武，然而歐美似乎不以為然，大量軍火仍持續源源不斷地進入烏克蘭，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，歐美沒那麼怕俄羅斯核武威脅，與美國政府所成立的「老虎小組」（Tiger team）以及其所做出的態勢評估有關。

吳子嘉昨（7日）在其YouTube直播節目《董事長開講》引述《FT中文網》報導，指出歐美沒那麼怕俄羅斯核武威脅的原因，就是美國政府所成立，由一批很聰明、每日分析俄國核態勢升高可能性的專業智囊所組成的「老虎小組」（Tiger team）以及其功能所致。

同場的時事評論員李正皓也表示，「老虎小組」真實存在，其成員囊括國防、外交、經濟與衛生環境等，且只要當出現重大危機之時，美國政府便會組織「老虎小組」，李正皓指出，「老虎小組」對核威脅的評估是全方位的，包含動用核武可能性、所可能造成的各種影響，以及如何施壓。

吳子嘉在綜合上述《FT中文網》報導以及其他資料後，指出俄羅斯核武庫在監控下並無任何變動，且歐美也不斷對俄羅斯施加動用核武代價的壓力與威脅，他直言，歐美持續且開始向烏克蘭提供重武器、看似不甩俄羅斯核威脅的原因，就是在評估後，認定俄羅斯「不敢使用核武」、「使用的附加成本划不來」。